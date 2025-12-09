فیلم توقیف زانتیای متحرک 3 چرخ در شیراز!
پس از انتشار فیلمی از حرکت مخاطرهآمیز یک خودروی زانتیا روی سه چرخ در کمربندی جنوبی شیراز، پلیس راهور ضمن تأکید بر غیرقانونی بودن چنین اقدامی، راننده را به مرجع قضایی معرفی کرد.
سرهنگ اسفندیار پورقیومی فرمانده پلیس راه شیراز–فسا در تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی که نشان میداد یک دستگاه خودروی سواری زانتیا در محور کمربندی جنوبی شیراز با حرکت روی 3 چرخ و انجام اقدامات پرخطر در حال تردد است، بررسی موضوع بهصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی با تأکید بر اینکه هرگونه حرکت وسیله نقلیه با نقص در لاستیک، سیستم ترمز، تعلیق و سایر تجهیزات ایمنی از نظر فنی، علمی و قانونی ممنوع است، افزود: حتی اگر خودرو امکان حرکت داشته باشد، چنین رفتاری کاملاً خطرآفرین بوده و جان راننده و سایر کاربران جاده را بهشدت تهدید میکند.
فرمانده پلیس راه شیراز–فسا بیان کرد: طبق قانون، رانندگی با وسیله نقلیهای که فاقد استانداردهای ایمنی باشد، تخلف محسوب میشود و پلیس اجازه ادامه حرکت به چنین خودروهایی را نمیدهد.
سرهنگ پورقیومی اعلام کرد: راننده شناسایی شده و برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی معرفی شد تا با برخورد بازدارنده، از تکرار اینگونه رفتارهای پرخطر جلوگیری شود.