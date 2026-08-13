مدیرعامل شمسآذر در آستانه تقابل با پرسپولیس:
هواداران نگران نباشند؛ امسال شمسآذری متفاوت خواهید دید
مدیرعامل باشگاه شمسآذر قزوین با تأکید بر همدلی و انسجام حاکم بر این تیم، گفت: نگرانی هواداران نسبت به شرایط تیم قابل درک است، اما شمسآذر در فصل جدید با چهرهای متفاوت وارد رقابتهای لیگ برتر خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، عباس علاییمقدم در آستانه دیدار هفته نخست لیگ برتر فوتبال کشور برابر پرسپولیس اظهار کرد: مجموعه شمسآذر با اتحاد و هماهنگی کامل در حال آمادهسازی برای فصل جدید است و امیدواریم رقابتها را با نتیجهای مطلوب آغاز کنیم.
وی با اشاره به دغدغههای هواداران افزود: طبیعی است که هواداران نسبت به وضعیت تیم حساسیت و نگرانی داشته باشند، اما به آنان اطمینان میدهم که در فصل پیشرو شاهد شمسآذری متفاوت و پرانگیزه خواهند بود.
مدیرعامل باشگاه شمسآذر قزوین حمایت هواداران را یکی از عوامل اصلی موفقیت تیم دانست و تصریح کرد: حضور پرشور تماشاگران در ورزشگاه میتواند انگیزه مضاعفی به بازیکنان و کادر فنی بدهد و مسیر دستیابی به اهداف باشگاه را هموارتر کند.
علاییمقدم با اشاره به ترکیب جوان این تیم خاطرنشان کرد: شمسآذر از بازیکنان مستعد و باانگیزهای بهره میبرد و معتقدم هواداران در طول فصل شاهد عملکردهای امیدوارکنندهای از این نفرات خواهند بود. اگر بتوانیم این سرمایههای جوان را حفظ کرده و روند فعلی را ادامه دهیم، ظرفیت خلق شگفتیهای بزرگ در تیم وجود دارد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که شمسآذر با تکیه بر توان فنی بازیکنان و حمایت هواداران، نتایج قابل قبولی در فصل جدید لیگ برتر کسب کند.
بر اساس برنامه مسابقات، تیم شمسآذر قزوین در نخستین دیدار فصل جدید لیگ برتر، روز شنبه از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین میزبان پرسپولیس خواهد بود. همچنین طبق اعلام فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، این مسابقات با حضور تماشاگران برگزار میشود.