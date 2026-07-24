امام جمعه قزوین:
منتقدان سرمایه نظامند/ بیتدبیری ثبت جهانی الموت را به تهدید بدل میکند
امام جمعه قزوین با تمجید از نقش منتقدان دلسوز و دغدغهمند آنان را سرمایه نظام دانست و بر لزوم تفکیک نقد سازنده از توهین و تفرقه تأکید کرد و گفت: انتقاد با رعایت آداب موجب رونق جامعه می شود، اما گزینشی عمل کردن و فاصله گرفتن از امام جامعه آفت اتحاد ملی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیتالله حسین مظفری عصر امروز در خطبه دوم نماز جمعه این هفته گفت: مقام معظم رهبری از حماسه تاریخی ملت ایران در تشییع پیکر امام شهید قدردانی کردند و این حضور میلیونی را جلوهی زیبایی از وفاداری، بصیرت، هویت اسلامیایرانی و قدردانی از رهبر شهید دانستند.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب تأکید کردند که نقض عهدهای مکرر آمریکا در روزهای اخیر نشان داد که امضای رئیسجمهور این کشور بیارزش و نامعتبر است و زورگویی، تمامیتخواهی و وحشیگری، اجزای جداییناپذیر مقام آمریکایی محسوب میشود.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین همچنین به نقل از یک شهروند آمریکایی اشاره کردند که گفته بود ترامپ دم از آزادی مردم ایران میزند، اما در میدان نبرد به دنبال گرسنگی و تشنگی دادن و هدف قرار دادن مخازن آب و زیرساختهای آنهاست.
آیتالله مظفری با استناد به خطبهی تاریخی حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها، خاطرنشان کرد: خدای متعال ولایت را عامل حفظ انسجام و دور ماندن جامعهی اسلامی از اختلاف و تفرقه قرار داده است. اطاعت از امام، نظام را حفظ میکند و امامت، امان از تفرقه است. همهی ما اعم از مردم با هر گرایش سیاسی و مسئولان، موظفیم به تمام و کمال به فرمایشات رهبری توجه کنیم و گزینشی عمل نکنیم، زیرا عمل گزینشی جامعه را به اتحاد و انسجام نمیرساند.
وی با اشاره به برخی ناهنجاریها در فضای جامعه اظهار داشت: متأسفانه برخی به اسم انقلابیگری، مسئولان جامعهی اسلامی را مورد اهانت قرار میدهند و اگر کسی آنها را به اتحاد دعوت کند، به او برچسب مالهکشی میزنند. در مقابل، برخی دیگر همهی منتقدان را تندرو و افراطی مینامند و هیچ انتقادی را برنمیتابند.
امام جمعه قزوین تصریح کرد: امام راحل فرمودند دغدغهمندی منتقدان، سرمایهی ارزشمند نظام است، اما به شرط رعایت آداب و شرایط انتقاد سازنده؛ در غیر این صورت، نه تنها سودی ندارد، بلکه به تفرقه دامن میزند.
امام جمعه قزوین با تأکید بر اینکه نباید به دشمن هیچ علامت ضعفی نشان داد، گفت: برخی مسئولان و حتی برخی منتقدان، دائماً نقاط ضعف را گوشزد میکنند و نقاط قوت نظام، نیروهای مسلح و مسئولان را نادیده میگیرند. ما باید اعتراف کنیم که گاهگاهی از امام جامعه فاصله میگیریم و همگان موظفند خود را با امام تنظیم کنند تا نظام اسلامی در اوج اقتدار باقی بماند.
آیتالله مظفری در ادامه با تحلیل شرایط منطقهای، جنگ جاری را نه جنگ بین دو کشور، بلکه جنگ بین اسلام و کفر و جبههی حق علیه جبههی باطل دانست و گفت: برخی اندیشمندان جهان عرب و حتی غیرمسلمانان به خوبی درک کردهاند که ایران نه تنها نماد ارزشهای اسلامی، بلکه نماد ارزشهای بشری است و آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب، نماد ضد ارزشها هستند.
وی به نقل از یحیی ابوزکریا، اندیشمند عرب، افزود: اگر ایران سقوط کند، مسلمانان غیرت و صلابت خود را از دست میدهند و این ایران است که تقابل با آمریکا را رهبری میکند.
امام جمعه قزوین با تبریک عملیات دقیق و قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در هدف قرار دادن حدود دویست و سی موضع حساس آمریکا در منطقه، گفت: بر اساس اعتراف رسانهها و تحلیلگران صهیونیست، اگر سپاه پاسداران نبود، نیمی از غرب آسیا تحت سلطهی اسرائیل قرار میگرفت و سپاه بزرگترین مانع تفکر صهیونیستی است.
وی افزود: امروز که دشمن خود را برای حملهی زمینی احتمالی آماده میکند، من با لباس رزم در میعادگاه نماز جمعه حاضر شدم تا به دشمن اعلام کنم که میلیونها مردم غیور ایران، نه تنها سپاهیان و ارتشیان، آمادهی دفاع از خاک پاک کشور هستند و هر سرباز متجاوزی را در قتلگاه خود دفن خواهند کرد.
وی با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی صحبت از صلح و کنار آمدن با دشمن، یک اشتباه راهبردی است، تصریح کرد: حرف مردم امروز، انتقام است. برخی نادانان، امام شهید را به دست بازی با آمریکا متهم میکردند، اما حقیقت این است که با آمریکای جهانخوار که به هیچ پیمانی پایبند نیست، تنها با مقاومت و مبارزه میتوان صلح را تثبیت کرد. ایشان از پاسخ زیبای سخنگوی وزارت امور خارجه که گفت صلح را در سینی به شما تقدیم نمیکنند و برای صلح باید جنگید، تقدیر کرد.
امام جمعه قزوین از رئیسجمهور و وزیر امور خارجه خواست که در برابر تهدیدهای دشمن قاطعتر سخن بگویند و گفت: وقتی وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ایرانیها بهای سنگینی خواهند پرداخت، ما انتظار داریم مسئولان ارشد ما مانند ایشان و حتی شدیدتر پاسخ دهند، زیرا در سیاست بینالملل، مدارای نابجا نشانهی ضعف و ترس تلقی میشود. همانگونه که امیرالمؤمنین علیهالسلام در برابر تهدید معاویه با قاطعیت و صلابت برخورد فرمودند.
آیتالله مظفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ثبت جهانی قلعهی الموت در کمیتهی میراث جهانی یونسکو، ابراز امیدواری کرد که این اقدام با برنامهریزی درست، به رونق اقتصادی منطقه و معرفی فرهنگ و تمدن ایرانیاسلامی کمک کند، اما هشدار داد که اگر تدبیر نشود، این فرصت میتواند به تهدید فرهنگی تبدیل شود.
وی همچنین با تقدیر از زحمات سردار صباغی، شهردار سابق قزوین، در احداث کمربندیهای پیامبر اعظم و مرحوم آیتالله بایین و تسویهی بدهی شهرداری، برای سرپرست جدید شهرداری آرزوی توفیق کرد و گفت: امیدواریم التهابات اخیر در مدیریت شهری فروکش کند و همگان برای خدمت به مردم عزیز قزوین هماهنگ و آماده باشند.
امام جمعه قزوین در پایان، نوجوانان و جوانان دختر و پسر را به ثبتنام در حوزههای علمیه فراخواند و این عرصه را فرصتی ارزشمند برای ارتقاء علمی و معنوی دانست و از آنان خواست این مسیر را جزو گزینههای اصلی خود قرار دهند.