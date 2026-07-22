آیتالله بنایی کاشی:
حمله زمینی آمریکا بلوف بزرگ است
اسلامشناس و همرزم شهید احمد متوسلیان حمله زمینی آمریکا به ایران بعد از تهاجم به زیرساختها را بلوف بزرگ ترامپ نامید و گفت: همین الآن که چند سرباز آمریکایی کشته شدند، کنگره رئیسجمهور آمریکا را تحت فشار قرار داده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیتالله ابوالفضل بنایی کاشی امشب در مراسم قرائت حدیث کساء که در هیئت میثم تمار برگزار شد، در جواب سوال برخی حاضران درباره موضوعات روز جامعه گفت: امروز جالب است که دولتمردان مردم را به وحدت توصیه میکنند، در حالی که خودشان وحدت نظر ندارند و تودم مردم متحد هستند و در میدان حضور دارند.
وی اضافه کرد: مشکل ما امروز این است که جلوداران تجمعات میدانی با هم تقسیمکار درستی ندارند و با توجه به اینکه توده مردم نوعی محرک برای حضور در میدان میخواهند، جلوداران باید در میان تودهها تقسیم شوند.
همرزم شهید متوسلیان تصریح کرد: در هر حال دوران جنگ دوران سختی است و باید در این زمینه آرزوی توفیق و صبر برای مردم و مجاهدان اسلام کنیم.
آیتالله بنایی کاشی افزود: امروز دشمن ما در یک مهلکه بزرگ گرفتار شده که هیچ کشوری حاضر به کمک کردن به او نیست و حتی انگلیسیها که نیرو در بصره پیدا کردند، خیلیزود فهمیدند که اشتباه کردند.
وی ادامه داد: آمریکاییها به دنبال این بودند که ایران را با یک تشر و تهدید از میدان به در کنند، اما وقتی به سمت ناوهایشان موشک شلیک شد، فهمیدند که این تو بمیری از آن توبمیریها نیست.
این اسلامشناس برجسته همچنین حمله زمینی آمریکا به ایران بعد از تهاجم به زیرساختها را بلوف بزرگ ترامپ نامید و گفت: همین الآن که چند سرباز آمریکایی کشته شدند، کنگره رئیسجمهور آمریکا را تحت فشار قرار داده است.
آیتالله بنایی کاشی اضافه کرد: بنابراین قتلعام سربازان آمریکایی در جنگ زمینی به معنای مرگ سیاسی ترامپ خواهد بود و به نظر نمیرسد رئیسجمهور تاجرمسلک آنها تا این حد احمق باشد.
وی ادامه داد: آمریکاییها برای نیروی زمینی روی کشورهای آفریقایی حساب کرده بودند که سیاهپوستان را پیشمرگ خود کنند که در این زمینه هم آفریقاییها پاپس کشیدهاند.