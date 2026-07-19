به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی هوشمند صبح امروز در نشست تخصصی «روایت وحدت» با تقدیر از تلاش‌های اصحاب رسانه استان گفت: از اهالی رسانه قزوین که در این روزها با مسئولیت‌پذیری اخبار را با رویکرد امیدآفرینی، تاب‌آوری، صحت و سلامت منتشر کردند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ادبیات دقیق در روایت مسائل ملی، افزود: همان‌گونه که سال‌ها از «جنوب لبنان» به عنوان منطقه‌ای راهبردی یاد می‌شد، امروز نیز شایسته است از «جنوب ایران» به عنوان قلب انرژی، قلب صادرات و واردات کشور یاد شود؛ منطقه‌ای که با وجود قرار گرفتن در معرض حملات دشمن، با ایستادگی ملت، توانمندی میدان و دیپلماسی پاسخ‌های قاطع و مؤثری به دشمن داده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب، حفظ وحدت و انسجام ملی را مهم‌ترین محور این پیام دانست و تصریح کرد: تأکید بر همدلی میان مسئولان، منتقدان دلسوز و مردم استمرار همان وحدتی است که از یادگار امام راحل به میراث رسیده و همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده است.

هوشمند ادامه داد: عبور از شرایط حساس کنونی تنها در سایه وحدت ملی و انسجام اجتماعی امکان‌پذیر است و رسانه‌ها با روایت مسئولانه و امیدبخش نقش مهمی در تقویت این سرمایه اجتماعی و تبیین واقعیت‌ها برای افکار عمومی بر عهده دارند.

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