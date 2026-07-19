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مدیرکل ارشاد قزوین مطرح کرد:

نقش رسانه‌ها در عبور سلامت جامعه از شرایط جنگی

نقش رسانه‌ها در عبور سلامت جامعه از شرایط جنگی
کد خبر : 1815348
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین گفت: عبور از شرایط حساس کنونی تنها در سایه وحدت ملی و انسجام اجتماعی امکان‌پذیر است و رسانه‌ها با روایت مسئولانه و امیدبخش نقش مهمی در تقویت این سرمایه اجتماعی و تبیین واقعیت‌ها برای افکار عمومی بر عهده دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی هوشمند صبح امروز در نشست تخصصی «روایت وحدت» با تقدیر از تلاش‌های اصحاب رسانه استان گفت: از اهالی رسانه قزوین که در این روزها با مسئولیت‌پذیری اخبار را با رویکرد امیدآفرینی، تاب‌آوری، صحت و سلامت منتشر کردند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ادبیات دقیق در روایت مسائل ملی، افزود: همان‌گونه که سال‌ها از «جنوب لبنان» به عنوان منطقه‌ای راهبردی یاد می‌شد، امروز نیز شایسته است از «جنوب ایران» به عنوان قلب انرژی، قلب صادرات و واردات کشور یاد شود؛ منطقه‌ای که با وجود قرار گرفتن در معرض حملات دشمن، با ایستادگی ملت، توانمندی میدان و دیپلماسی پاسخ‌های قاطع و مؤثری به دشمن داده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب، حفظ وحدت و انسجام ملی را مهم‌ترین محور این پیام دانست و تصریح کرد: تأکید بر همدلی میان مسئولان، منتقدان دلسوز و مردم استمرار همان وحدتی است که از یادگار امام راحل به میراث رسیده و همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده است.

هوشمند ادامه داد: عبور از شرایط حساس کنونی تنها در سایه وحدت ملی و انسجام اجتماعی امکان‌پذیر است و رسانه‌ها با روایت مسئولانه و امیدبخش نقش مهمی در تقویت این سرمایه اجتماعی و تبیین واقعیت‌ها برای افکار عمومی بر عهده دارند.

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