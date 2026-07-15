افزایش 100 مگاوات ظرفیت برق مصرفی قزوین برای حمایت از صنعت
کد خبر : 1813846
معاون اقتصادی استاندار قزوین از افزایش 100 مگاوات ظرفیت برق مصرفی استان قزوین برای حمایت از تولید خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، محمدرضا صفیخانی ظهر امروز در حاشیه بازدید از شرکت شیشه مینا گفت: با پیگیریهای محمد نوذری استاندار قزوین، سهم برق مصرفی استان از 800 مگاوات به 900 مگاوات افزایش یافت.
وی اضافه کرد: این ارتقای ظرفیت زیرساختی با هدف تأمین نیازهای توسعهای و فراهم کردن بستر لازم برای جهش تولید در صنایع استان محقق شده است.