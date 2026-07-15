افزایش 100 مگاوات ظرفیت برق مصرفی قزوین برای حمایت از صنعت

به گزارش ایلنا از قزوین، محمدرضا صفی‌خانی ظهر امروز در حاشیه بازدید از شرکت شیشه مینا گفت: با پیگیری‌های محمد نوذری استاندار قزوین، سهم برق مصرفی استان از 800 مگاوات به 900 مگاوات افزایش یافت.

وی اضافه کرد: این ارتقای ظرفیت زیرساختی با هدف تأمین نیازهای توسعه‌ای و فراهم کردن بستر لازم برای جهش تولید در صنایع استان محقق شده است.

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