توقیف سواری بی ام و با سرعت 178 کیلومتر بر ساعت در قزوین
رئیس پلیس راه استان قزوین از توقیف یک دستگاه خودروی سواری بی ام که با بی توجهی به ایست ماموران پلیس با سرعت 178 کیلومتر بر ساعت در آزادراه قزوین_کرج در حال تردد بود، خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ حسین تقی خانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در جریان رصد ترافیک عبوری در راستای ارتقای ایمنی تردد، تیم کنترل سرعت پلیس راه متوجه سرعت غیرمجاز یک دستگاه خودروی سواری بی ام و گردیده
وی افزود: پلیس به واسطه سرعت بحرانی وارد عمل شده و به راننده ی خودرو دستور ایست و توقف داده که راننده بدون توجه به دستورات صادره به مسیر خود ادامه می دهد با اعلام به دیگر واحدهای گشت پلیس خودرو پس از طی مسافتی متوقف و به پارکینگ منتقل می گردد.
رئیس پلیس راه استان با اشاره به اینکه خودروی متخلف حداقل ۷۲ ساعت در توقیف پلیس خواهد بود، خاطر نشان کرد : محورهای مواصلاتی استان قزوین جایی برای ارتکاب تخلفات حادثه ساز نیست و با استقرار تیم های محسوس و نامحسوس رفتار رانندگان پرخطر به طور مستمر رصد شده و برای حفظ ایمنی جاده و امنیت کاربران ترافیک برخوردهای قانونی شدیدی در انتظار رانندگان خطر آفرین خواهد بود.