توقیف سواری بی ام و با سرعت 178 کیلومتر بر ساعت در قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ حسین تقی خانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در جریان رصد ترافیک عبوری در راستای ارتقای ایمنی تردد، تیم کنترل سرعت پلیس راه متوجه سرعت غیرمجاز یک دستگاه خودروی سواری بی ام و گردیده

وی افزود: پلیس به واسطه سرعت بحرانی وارد عمل شده و به راننده ی خودرو دستور ایست و توقف داده که راننده بدون توجه به دستورات صادره به مسیر خود ادامه می دهد با اعلام به دیگر واحدهای گشت پلیس خودرو پس از طی مسافتی متوقف و به پارکینگ منتقل می گردد.

رئیس پلیس راه استان با اشاره به اینکه خودروی متخلف حداقل ۷۲ ساعت در توقیف پلیس خواهد بود، خاطر نشان کرد : محورهای مواصلاتی استان قزوین جایی برای ارتکاب تخلفات حادثه ساز نیست و با استقرار تیم های محسوس و نامحسوس رفتار رانندگان پرخطر به طور مستمر رصد شده و برای حفظ ایمنی جاده و امنیت کاربران ترافیک برخوردهای قانونی شدیدی در انتظار رانندگان خطر آفرین خواهد بود.

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