صدور اسناد ۳۵ هکتار طرح توسعه شهرک صنعتی کاسپین

به گزارش ایلنا از قزوین، شهریار کشاورز شاهباز رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین و حریری‌مقدم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با حضور در دفترخانه‌ ثبت اسناد، سند مالکیت این اراضی صادر شد.

وی با ابراز خرسندی از حل این پرونده قدیمی گفت: پس از واگذاری 35 هکتار از اراضی طرح توسعه شهرک صنعتی کاسپین به سرمایه‌گذاران، متأسفانه روند صدور و انتقال اسناد مالکیت این محدوده ۳۵ هکتاری به دلیل مباحث حقوقی و اداری به مدت 8 سال متوقف مانده بود که با همراهی و نگاه تعاملی دستگاه‌های ذی‌ربط سرانجام این مانع بزرگ از پیش پای صنعتگران برداشته شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان با تأکید بر اینکه شهرک صنعتی کاسپین به دلیل موقعیت استراتژیک و نزدیکی به پایتخت، تقاضای بالایی برای سرمایه‌گذاری دارد، افزود: با انتقال رسمی این اسناد، زمینه تسهیل واگذاری اسناد تفکیکی تک برگی به بیش از 50 واحد تولیدی فراهم شده است.

گفتنی است؛ شهرک صنعتی کاسپین به عنوان یکی از فعال‌ترین و مدرن‌ترین شهرک‌های صنعتی کشور نقش مهمی در استقرار صنایع های‌تک (High-Tech)، صنایع غیرآلاینده و پاک ایفا می‌کند.

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