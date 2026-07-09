صدور اسناد ۳۵ هکتار طرح توسعه شهرک صنعتی کاسپین
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین گفت: پس از 8 سال انتظار اسناد مالکیت ۳۵ هکتار از اراضی طرح توسعه شهرک صنعتی کاسپین صادر شد.
به گزارش ایلنا از قزوین، شهریار کشاورز شاهباز رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین و حریریمقدم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با حضور در دفترخانه ثبت اسناد، سند مالکیت این اراضی صادر شد.
وی با ابراز خرسندی از حل این پرونده قدیمی گفت: پس از واگذاری 35 هکتار از اراضی طرح توسعه شهرک صنعتی کاسپین به سرمایهگذاران، متأسفانه روند صدور و انتقال اسناد مالکیت این محدوده ۳۵ هکتاری به دلیل مباحث حقوقی و اداری به مدت 8 سال متوقف مانده بود که با همراهی و نگاه تعاملی دستگاههای ذیربط سرانجام این مانع بزرگ از پیش پای صنعتگران برداشته شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان با تأکید بر اینکه شهرک صنعتی کاسپین به دلیل موقعیت استراتژیک و نزدیکی به پایتخت، تقاضای بالایی برای سرمایهگذاری دارد، افزود: با انتقال رسمی این اسناد، زمینه تسهیل واگذاری اسناد تفکیکی تک برگی به بیش از 50 واحد تولیدی فراهم شده است.
گفتنی است؛ شهرک صنعتی کاسپین به عنوان یکی از فعالترین و مدرنترین شهرکهای صنعتی کشور نقش مهمی در استقرار صنایع هایتک (High-Tech)، صنایع غیرآلاینده و پاک ایفا میکند.