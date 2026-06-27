به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سیدحمیدرضا قافله‌باشی عصر امروز در نشست با مدیرکل فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در با اشاره به سابقه حدود 40 ساله این دانشگاه، اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی قزوین طی چهار دهه گذشته، مسیر رشد و توسعه خود را حفظ کرده است و با تداوم این روند، فعالیت‌های فرهنگی را به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود در تمامی حوزه‌ها، از جمله میان کارکنان، اعضای هیأت علمی و دانشجویان، دنبال می‌کند.

وی با قدردانی از حضور این مقام وزارتی، این حضور را نشان‌دهنده عزم و توجه ویژه معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، به مسائل فرهنگی دانست و افزود: شخصیت و شاکله اصلی دانشجویان در دوران ابتدایی و متوسطه شکل می‌گیرد، اما ظرافت‌ها، تکمیل و تثبیت این ویژگی‌ها در دوران دانشگاه انجام می‌شود و دانشجویان با همین هویت و نگرش وارد عرصه خدمت و کار خواهند شد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین با تأکید بر اهمیت صیانت از ارزش‌های فرهنگی گفت: دشمنان برای تضعیف ریشه‌های فرهنگی جامعه از همه امکانات و ظرفیت‌های خود استفاده می‌کنند، از این‌رو توجه به فعالیت‌های فرهنگی ضرورتی انکارناپذیر است.

قافله‌باشی، خاطرنشان کرد: تحقق اهداف فرهنگی، نیازمند فراهم بودن زیرساخت‌ها و پشتوانه‌های اقتصادی است و حمایت از این حوزه می‌تواند زمینه‌ساز اثربخشی بیشتر برنامه‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها باشد.

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