به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سردار محمد قاسم طرهانی عصر امروز در دیدار با رئیس کل دادگستری استان و دادستان عمومی مرکز استان ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و تبریک هفته قوه قضائیه به تلاشگران عرصه عدل و داد اظهار داشت: ارتقای سطح تعاملات پلیس و دستگاه قضائی در برقراری عدالت و امنیت و افزایش رضایتمندی مردم نقش بی بدیلی دارد.

وی با بیان اینکه مردم امنیت را از پلیس و دستگاه قضایی می خواهند افزود: همکاری مجموعه انتظامی و دستگاه قضائی زمینه ساز ارتقای امنیت اجتماعی است.

فرمانده انتظامی استان با ارئه آماری از عملکرد و توفیقات پلیس در یکسال گذشته خاطرنشان کرد همه دستگاه ها باید در مسیر تامین حفظ و ارتقای امنیت پای کار باشند تا با همکاری امنیت پایدار در جامعه تقویت شود.

در ادامه حجت الاسلام على مصطفوی‌نیا رئیس کل دادگستری استان قزوین ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت ابا عبد الله الحسین (ع) و قدردانی از حضور فرمانده انتظامی و مجموعه همکاران وی طی سخنانی بیان داشت مردم وقتی حضور پررنگ نیروی انتظامی را در میدان می بینند احساس امنیت و آرامش بیشتری میکنند و این سرمایه اجتماعی مهمی برای استان است و ما در کنار شما و حامی تلاشهای مجموعه انتظامی هستیم.

وی با ابراز رضایت از تعامل و هماهنگی میان پلیس و مجموعه دادگستری افزود: ثمره این همکاری افزایش رضایتمندی مردم و رضایت خداوند متعال است و حضور پلیس در عرصه اجتماعی نعمتی است که خروجی آن تامین امنیت و آرامش جامعه است.

عالی ترین مقام قضائی استان با قدردانی از خدمات مجموعه انتظامی ابراز امیدواری کرد: این تعامل و همکاری ارزشمند همچنان با قوت و جدیت ادامه یابد و شاهد خدمت رسانی موثرتر و بهتر به مردم شریف استان باشیم.

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