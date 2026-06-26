مدیرکل امور مالیاتی استان خبر داد:
حمایت از تولیدکنندگان مانع وصول حقوق دولت نمیشود
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی گفت: وصول بهموقع مطالبات مالیاتی و صیانت از حقوق دولت و بیتالمال، یک تکلیف قانونی است و نمیتوان از آن چشمپوشی کرد.
به گزارش ایلنا در قزوین، سید محمود موسوی صانع در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین اظهار کرد: ادارهکل امور مالیاتی استان در کنار رویکرد حمایتی خود نسبت به صنایع و تولیدکنندگان، بهصورت قانونی موظف به تحقق درآمدهای پیشبینیشده و استیفای حقوق دولت است.
وی با اشاره به نقش درآمدهای مالیاتی در تأمین هزینههای کشور افزود: مالیات بر ارزش افزودهای که از مصرفکننده نهایی دریافت و در سامانههای مالیاتی بهصورت نقدی ثبت میشود، حق قانونی دولت و بیتالمال محسوب شده و مودیان موظفاند این مبالغ را در مهلت مقرر قانونی پرداخت کنند.
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین همچنین گزارشی از اقدامات انجامشده در اجرای مصوبات ستاد تسهیل و حمایتهای صورتگرفته از فعالان اقتصادی ارائه کرد و بر ضرورت ایفای بهموقع تعهدات از سوی مودیان مالیاتی تأکید کرد.