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مدیرکل امور مالیاتی استان خبر داد:

حمایت از تولیدکنندگان مانع وصول حقوق دولت نمی‌شود

حمایت از تولیدکنندگان مانع وصول حقوق دولت نمی‌شود
کد خبر : 1804616
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مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی گفت: وصول به‌موقع مطالبات مالیاتی و صیانت از حقوق دولت و بیت‌المال، یک تکلیف قانونی است و نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.

به گزارش ایلنا در قزوین، سید محمود موسوی صانع در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین اظهار کرد: اداره‌کل امور مالیاتی استان در کنار رویکرد حمایتی خود نسبت به صنایع و تولیدکنندگان، به‌صورت قانونی موظف به تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده و استیفای حقوق دولت است.

وی با اشاره به نقش درآمدهای مالیاتی در تأمین هزینه‌های کشور افزود: مالیات بر ارزش افزوده‌ای که از مصرف‌کننده نهایی دریافت و در سامانه‌های مالیاتی به‌صورت نقدی ثبت می‌شود، حق قانونی دولت و بیت‌المال محسوب شده و مودیان موظف‌اند این مبالغ را در مهلت مقرر قانونی پرداخت کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین همچنین گزارشی از اقدامات انجام‌شده در اجرای مصوبات ستاد تسهیل و حمایت‌های صورت‌گرفته از فعالان اقتصادی ارائه کرد و بر ضرورت ایفای به‌موقع تعهدات از سوی مودیان مالیاتی تأکید کرد.

 

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