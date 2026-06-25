در ششمین اردوی دندانپزشکی؛
۵۰ دندانپزشک جهادی در کوهین به ۵۰۰ نفر خدمات رایگان ارائه میکنند
مدیرکل کمیته امداد استان قزوین از برگزاری ششمین اردوی جهادی دندانپزشکی در بخش کوهین روستای آقابابا از توابع شهرستان قزوین خبر داد.
به گزارش ایلنا در قزوین، ناصر ظاهری مدیرکل کمیته امداد استان قزوین از برگزاری ششمین اردوی جهادی دندانپزشکی در شهرستان قزوین بخش کوهین روستای آقابابا بازدید کرد.
ظاهری در حاشیه بازدید از این اردوی جهادی بیان کرد: در سه ماه نخست امسال شش اردوی جهادی پزشکی، دندانپزشکی، چشم پزشکی با مشارکت بسیج دانشجویی، گروه جهادی خادم المهدی، بنیاد علوی در استان قزوین برگزار شد.
این مدیر بیان کرد: برآرود اولیه برای این اردوی جهادی هزینههای بالغ بر 600 میلون تومان برای ارائه انواع خدمت دندانپزشکی شامل کشیدن دندان، پرکردن، عصب کشی، ترمیم، معاینه برای 500 نفر از مراجعین است.
ناصر ظاهری عنوان کرد: این خدمات به خانوادههای تحت حمایت کمیته امداد، بهزیستی و دهکهای یک تا سه ارائه می شود.
وی اظهار داشت: در این اردوی جهادی 50 دندانپزشک جهادی و 20 یونیت فعال حضور دارند که در مدت سه روز به مراجعین خدمات ارائه مینمایند.
مدیرکل کمیته امداد تاکید کرد: اردوهای جهادی پزشکی، دندانپزشکی به صورت مستمر در سایر شهرستانها نیز به اجرا در خواهد آمد.