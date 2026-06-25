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تداوم توزیع کالاهای اساسی در روستا‌بازارهای قزوین در ماه محرم

تداوم توزیع کالاهای اساسی در روستا‌بازارهای قزوین در ماه محرم
کد خبر : 1804308
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مدیر تعاون روستایی استان قزوین از ادامه روند توزیع کالاهای اساسی و اقلام پروتئینی در روستا‌بازاهای این استان همزمان با ماه محرم خبر داد.

به گزارش  ایلنا از قزوین، کیوان حسن‌پور با اشاره به اهمیت تامین اطعام مردم در ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: در راستای رفاه حال شهروندان، طرح توزیع کالاهای اساسی با قیمت مصوب در روستا‌بازارهای استان با قوت ادامه دارد.

حسن‌پور افزود: با توجه به افزایش تقاضا برای اقلام پروتئینی در ماه محرم، این سازمان با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، تمهیدات لازم را برای تامین و عرضه بدون وقفه گوشت قرمز، مرغ و سایر کالاهای اساسی در این مراکز اندیشیده است.

وی با تاکید بر اینکه هدف اصلی از اجرای این طرح، تنظیم بازار و دسترسی آسان مردم به کالاهای باکیفیت و قیمت مناسب است، تصریح کرد: تمامی واحدهای فعال در روستا‌بازارهای سراسر استان موظف هستند تا کالاهای مورد نیاز مردم را با رعایت نرخ‌های مصوب ستاد تنظیم بازار عرضه کنند.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: بازرسان این سازمان به صورت مستمر بر نحوه توزیع و قیمت‌گذاری کالاها در این مراکز نظارت دارند تا هیچ‌گونه خللی در تامین مایحتاج عمومی مردم در این ایام ایجاد نشود.

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