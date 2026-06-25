به گزارش ایلنا در قزوین، حجت الاسلام سید قریش موسوی مشاور استاندار در امور روحانیت ورئیس ستاد اقامه نماز استان گفت: نماز باشکوه ظهر عاشورا در شهر قزوین و پنج شهر دیگر استان با حضور گسترده مردم مومن و نمازگزار در نقاط مختلف استان برگزار می شود.

حجت الاسلام سید قریش موسوی تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌ لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر نماز ظهر عاشورا دراستان قزوین انجام شده و در شهر قزوین نماز عاشورا در ۲ نقطه اصلی برگزار می شود.

وی افزود: نماز ظهر عاشورا در خیابان شهدا به امامت حجت‌الاسلام و المسلمین حسین مظفری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه قزوین اقامه می‌شود و دومین مکان در مزار شهدای قزوین با حضور جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و عموم مردم است.

حجت الاسلام موسوی گفت: در شهرهای دیگر نیز نماز عاشورا با حضور ائمه جمعه و جماعات و اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

وی یادآورشد: تجدید عهد مردم با ارزش‌های اسلامی و مکتب حسین (ع) در صحرای کربلا از عمده اهداف برگزاری نماز ظهر عاشورا در میادین اصلی شهر است و از مردم استان درخواست می شود با حضور پرشور در این مراسم، جلوه‌ای باشکوه از انسجام و معنویت را به نمایش بگذارند.