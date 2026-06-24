یک مسئول راهداری خبر داد:
ثبت بیش از ۱۰۳ میلیون تردد در سالجاری جادههای قزوین
سرپرست معاونت فنی و نظارت بر راههای روستایی ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قزوین از ثبت بیش از ۱۰۳ میلیون تردد در مسیرهای ارتباطی استان طی سال جاری خبر داد.
به گزارش ایلنا در قزوین، امیرهوشنگ حبیبی با اشاره به آخرین آمار تردد ثبت شده در مسیرهای ارتباطی استان قزوین اظهارداشت: مطابق آمار مشابه سال گذشته مجموع تردد ثبت شده در جادههای استان ۱۰۱ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۴۰۹ مورد بوده که این میزان در سال جاری به ۱۰۳ میلیون و ۵۹۶ هزار و ۸۹۰ تردد افزایش یافته است.
سرپرست معاونت فنی و نظارت بر راههای روستایی ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قزوین افزود: مقایسه این آمار نشان میدهد میزان تردد در محورهای مواصلاتی استان قزوین در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۲ درصدی را تجربه کرده که بیانگر پویایی جریان حملونقل جادهای و افزایش جابهجایی مسافر و کالا در سطح استان است.
این مسئول با تاکید بر جایگاه راهبردی این استان در شبکه حملونقل کشور گفت: قرار گرفتن قزوین در مسیر کریدورهای مهم ارتباطی کشور موجب شده که بخش قابل توجهی از ترددهای بیناستانی و ترانزیتی از محورهای این استان انجام شود و از این رو، رصد مستمر حجم ترافیک و برنامهریزی برای ارتقای ایمنی و روانسازی تردد از اهمیت ویژهای برخوردار است.
حبیبی یادآور شد: در اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان با بهرهگیری از سامانههای هوشمند ثبت تردد و پایش مستمر وضعیت راهها، تلاش میکنیم ضمن ارتقای کیفیت خدمات، زمینه افزایش ایمنی کاربران جادهای و تسهیل سفرهای برونشهری فراهم شود.