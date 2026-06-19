امام جمعه قزوین:
توافق ایران با آمریکا شکست ترامپ بود/حفظ جایگاه رهبری خط قرمز ملی است
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین توافق ایران با آمریکا را نشانه شکست آمریکا دانست و گفت: این اقدام نشاندهنده استیصال و درماندگی نظام سلطه است که برای رسیدن به توافق، از هر اهرمی استفاده کرد و تحلیلگران سیاسی هم به شکست راهبردی ترامپ اعتراف کرده اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، حجتالاسلام و المسلمین حسین مظفری در خطبههای نماز جمعه این هفته قزوین با توصیه مردم به رعایت تقوی و پرهیزگاری، رعایت اخلاق و عبادت را موجب سعادت انسانها دانست.
وی بیان کرد: عبادت و خودسازی و مناجات با پروردگار انسان را از بدیها دور می کند.
خطیب جمعه قزوین در ادامه خطبههای نماز به مناسبتهای روز و حوادث اخیر اشاره کرد و گفت: به گفته رهبر انقلاب؛ ایران اسلامی در موضع قدرت است و می توان از دشمن امتیازات بیشتری گرفت، اما باید منافع ملی مورد توجه باشد.
مظفری یادآور شد: با مطالعه دقیق تفاهم نامه میتوان دریافت که آمریکا شکست خورده و در شرایط استیصال قرارداد.
امام جمعه قزوین با اشاره به مسائل مطرح شده در فضای مجازی در خصوص متن توافقنامه ایران و آمریکا یادآور شد: پیام روشن مقام معظم رهبری در خصوص تفاهم نامه ابهامات موجود را برطرف کرد و تکلیف همه روشن است و به نظر میرسد این تفاهمنامه پایینتر از توافقنامههای قبلی است و الزامات قانونی کمتری را شامل میشود، اما در عین حال حاوی تعهدات مشخص از سوی طرف مقابل است.
حجت الاسلام مظفری اظهار داشت: در این توافقنامه، تعهداتی مشخص شده مانند تهدید نشدن نظامی ایران، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی طرفین، رفع محاصره دریایی در مدت ۳۰ روز، پایان تحریمها و بازسازی اقتصادی ایران با پشتوانه ۳۰۰ میلیارد دلار توسط آمریکا و تسهیل صادرات نفت و محصولات پتروشیمی و رفع مانع در مسیر تجارت ایران هم وجود دارد که می تواند مورد توجه باشد.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین این توافق را نشانه شکست آمریکا دانست و گفت: این اقدام نشاندهنده استیصال و درماندگی نظام سلطه است که برای رسیدن به توافق، از هر اهرمی استفاده کرد و تحلیلگران سیاسی هم به شکست راهبردی ترامپ اعتراف کرده اند.
وی گفت: از مردم درخواست میکنیم مطالبهگر باشند تا آمریکا نسبت به تحقق ۱۴ شرط یادشده پایبند شود و بدانند ملت بزرگ ایران هرگز زیر بار حرف زور ستمگران نخواهد رفت.
امام جمعه قزوین اضافه کرد: مسئولان نظام و اعضای شورای عالی امنیت ملی نیز متعهد شدهاند از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت دفاع کنند و از آن کوتاه نیایند و ما هم بایستی بر اجرای دقیق این تعهدات نظارت کنیم.
مظفری، رعایت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت را خط قرمز نظام دانست و از مردم خواست تا با حفظ وحدت و تمرکز بر مطالبهگری همچنان خیابانها را حفظ کرده و به حضور خود ادامه دهند.
خطیب جمعه قزوین بر حق مسلم ایران در دستیابی به انرژی هستهای و ضرورت صیانت کامل دیپلماتها از دستاوردهای علمی کشور تاکید کرد و افزود: ایران نباید در حوزه انرژی به کشورهای دیگر وابسته باشد و وظیفه دیپلماتهای ما این است دستاوردهای هستهای کشور را حفظ کنند.
امام جمعه قزوین در ادامه گفت: ملت ایران جبهه مقاومت را پیکره واحد میداند و تعرض به این جبهه را تعرض به ملت ایران می داند و در صورت هرگونه دستاندازی پاسخ قاطع و محکمی به متجاوزان خواهد داد.
وی از مسئولان سیاست خارجی خواست با قاطعیت با عاملان بروز تنش برخورد کنند و اظهار داشت: ما هیچگونه تهدیدی را نمیپذیریم و از وزارت امور خارجه انتظار داریم در برابر هرگونه تعرض با قاطعیت تمام پاسخگو باشد و به گونهای عمل کند که اگر یک بار دیگر ملت ایران مورد تهدید قرار گیرد با همان میزان از قاطعیت متجاوزان را تهدید کند.
امام جمعه قزوین حفظ جایگاه رهبری را خط قرمز ملی دانست.