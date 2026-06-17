صدور هشدار زرد گرمی هوا در قزوین:
از جمعه تا دوشنبه هوا 5 درجه گرمتر میشود
مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین گفت: با عنایت به هشدار هواشناسی سطح زرد، از روز جمعه 29 خرداد تا دوشنبه یکم تیر شاهد ورود توده هوای گرم به همراه گرد و خاک به استان هستیم که دمای هوا را تا 5 درجه افزایش خواهد داد.
به گزارش خبرنگار تیتر قزوین، قدرتالله مهدیخانی در این رابطه گفت: این سامانه میتواند موجب گرمازدگی افراد و تنش گرمایی در حوزه کشاورزی و دامداری شود؛ به همین خاطر مقتضی است هماستانیهای عزیز، خصوصاً افراد مسن و بیماران قلبی، از تردد و فعالیت در فضای باز خودداری نمایند.
وی با اشاره به کمبود منابع آبی در استان و افزایش میزان مصرف برق، صرفهجویی در تمام بخشها اعم از صنعتی، کشاورزی، دولتی و خانگی را تنها راه عبور از بحران دانست و اضافه کرد: دستورات لازم به ادارات و صنایع جهت کاهش مصرف داده شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین تصریح کرد: به هر صورت نظارتهای جدی در این خصوص انجام خواهد شد، اما بخش عمده و اثرگذار صرفهجویی در بخش خانگی خواهد بود.
مهدیخانی ایجاد سایهبان روی کولرهای آبی، تعویض موتورهای قدیمی کولر با موتورهای کممصرف را در زمره راههای کاهش مصرف آب و برق دانست.
وی قرار دادن یک آجر یا بطری بزرگ در فلاشتانک، استفاده از سرشیرهای کاهنده مصرف آب، کم کردن حتی یک لامپ از روشنایی منزل و روشن نکردن چراغهای نمای ساختمانها را از دیگر راهکارهای صرفهجویی در مصرف آب و برق برشمرد.