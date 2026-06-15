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جانشین انتظامی استان قزوین خبر داد:

محموله دخانی قاچاق در توقیف پلیس بویین‌زهرا

محموله دخانی قاچاق در توقیف پلیس بویین‌زهرا
کد خبر : 1799496
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جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از توقیف یک دستگاه نیسان آبی و کشف 199 هزار و 800 نخ سیگار به همراه 355 بسته تنباکو به ارزش 7 میلیارد ریال در شهرستان بوئین زهرا خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ علی‌اصغر جمالی در این باره گفت: ماموران یگان امداد شهرستان "بوئین زهرا" حین گشت زنی در محور اشتهارد به بوئین زهرا به یک دستگاه خودرو وانت نیسان آبی مشکوک و برای انجام بازرسی آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی‌های انجام گرفته از خودرو توقیفی، 199 هزار و 800 نخ سیگار  و 355 بسته تنباکو قاچاق کشف و راننده خودرو را دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان با اشاره به این که کارشناسان مربوطه ارزش کالاهای قاچاق مشکوفه را 7 میلیارد ریال برآورد کردند تصریح کرد: در این رابطه پرونده تشکیل و به همراه متهم به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

 

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