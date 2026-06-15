جانشین انتظامی استان قزوین خبر داد:
محموله دخانی قاچاق در توقیف پلیس بویینزهرا
جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از توقیف یک دستگاه نیسان آبی و کشف 199 هزار و 800 نخ سیگار به همراه 355 بسته تنباکو به ارزش 7 میلیارد ریال در شهرستان بوئین زهرا خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ علیاصغر جمالی در این باره گفت: ماموران یگان امداد شهرستان "بوئین زهرا" حین گشت زنی در محور اشتهارد به بوئین زهرا به یک دستگاه خودرو وانت نیسان آبی مشکوک و برای انجام بازرسی آن را متوقف کردند.
وی ادامه داد: در بازرسیهای انجام گرفته از خودرو توقیفی، 199 هزار و 800 نخ سیگار و 355 بسته تنباکو قاچاق کشف و راننده خودرو را دستگیر کردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان با اشاره به این که کارشناسان مربوطه ارزش کالاهای قاچاق مشکوفه را 7 میلیارد ریال برآورد کردند تصریح کرد: در این رابطه پرونده تشکیل و به همراه متهم به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع شد.