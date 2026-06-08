در گفتوگو با ایلنا عنوان شد؛
کشاورزان پیش از برداشت محصول کمباینها را معاینه فنی کنند
محقق مکانیزاسیون کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی قزوین گفت: کشاورزان پیش از آغاز برداشت نسبت به بازبینی فنی و تنظیم دقیق کمباینها اقدام کنند تا ضمن کاهش ضایعات، کیفیت محصول تولیدی نیز حفظ شود.
فریدون کشاورزپور در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در قزوین گفت: کمباین بهعنوان مهمترین ماشین برداشت محصولات دانهدار، عملیات درو، کوبش، تمیز کردن دانه و انتقال آن به مخزن را بهصورت همزمان انجام میدهد و عملکرد صحیح آن تأثیر مستقیمی بر میزان ضایعات و کیفیت محصول برداشتشده دارد.
وی افزود: ضدعفونی و آمادهسازی کمباین پیش از ورود به مزارع علاوه بر افزایش کارایی دستگاه از انتقال آفات، بیماریها و علفهای هرز بین مزارع جلوگیری میکند.
کشاورزپور با اشاره به پیامدهای تنظیم نبودن کمباین گفت: در صورت عدم تنظیم صحیح دستگاه، مشکلاتی نظیر ورود نکردن بخشی از دانهها به مخزن، شکستگی دانههای سالم، خروج خوشههای نیمهکوبیده از پشت کمباین، افزایش افت محصول و کاهش کیفیت گندم تحویلی به مراکز خرید به وجود خواهد آمد.
این محقق مکانیزاسیون کشاورزی مهمترین بخشهای نیازمند تنظیم را شامل ارتفاع برش، دور کوبنده، فاصله کوبنده و ضدکوبنده، تنظیم باد و غربالها و همچنین سرعت حرکت کمباین عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به گرمای شدید و خشکی هوا در استان قزوین در زمان برداشت محصول سریعتر خشک میشود و در چنین شرایطی استفاده از دور بالای کوبنده میتواند موجب افزایش شکستگی دانهها شود. همچنین به دلیل افزایش گرد و غبار، تنظیم دقیق باد و غربالها برای کاهش ضایعات و حفظ کیفیت محصول ضروری است.
کشاورزپور ادامه داد: کشاورزان پیش از آغاز برداشت نسبت به بازبینی فنی و تنظیم دقیق کمباینها اقدام کنند تا ضمن کاهش ضایعات، کیفیت محصول تولیدی نیز حفظ شود.