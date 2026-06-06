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به‌صدا درآمدن زنگ خطر کاهش تمایل به ازدواج و فرزندآوری در قزوین

به‌صدا درآمدن زنگ خطر کاهش تمایل به ازدواج و فرزندآوری در قزوین
کد خبر : 1794750
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استاندار قزوین گفت: کاهش تمایل به ازدواج و فرزندآوری یکی از مسائل جدی جامعه است و سبک زندگی جدید موجب شده خانواده‌ها تمایل کمتری به داشتن بیش از یک یا دو فرزند داشته باشند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری صبح امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به تغییرات سبک زندگی در سال‌های اخیر گفت: کاهش تمایل به ازدواج و فرزندآوری یکی از مسائل جدی جامعه است و سبک زندگی جدید موجب شده خانواده‌ها تمایل کمتری به داشتن بیش از یک یا دو فرزند داشته باشند.

وی افزود: نگاه نسل‌های گذشته به فرزندآوری متفاوت بود و مادران داشتن فرزند را ستون خانواده می‌دانستند، اما امروز شهرنشینی گسترده و تغییرات فرهنگی بر این موضوع تأثیر گذاشته است.

استاندار قزوین تأکید کرد: حمایت از ازدواج آسان باید در اولویت باشد و حتی در محیط اداری نیز باید زمینه تشویق کارکنان به ازدواج فراهم شود.

نوذری در ادامه گفت: در استان ۱۷ هزار زوج نابارور وجود دارد که هزینه‌های درمان آنان بالاست و حمایت‌های بیمه‌ای نیز کافی نیست؛ بنابراین باید از ظرفیت تجهیزات و امکانات درمانی برای کمک به این گروه استفاده شود.

وی ادامه داد: قزوین با برخورداری از جامعه‌ای جوان و ۷۰ درصد جمعیت مولد، در یکی از بهترین دوره‌های  خود از نظر پنجره جمعیتی قرار دارد.

استاندار قزوین بیان کرد: جمعیت زیربنای توسعه است و امروز مسئله جمعیت به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جهانی تبدیل شده است.

نوذری با اشاره به روندهای جمعیتی استان تصریح کرد: نرخ رشد جمعیت در حال کاهش است و افزایش ۸۰ درصدی شهرنشینی نسبت به جمعیت روستایی، نشانه توسعه نامتوازن و مهاجرت بالاست؛ موضوعی که می‌تواند آسیب‌های اجتماعی و چالش‌های شغلی در حاشیه شهرها ایجاد کند.

وی تأکید کرد: باید با برنامه‌ریزی دقیق و نگاه آینده‌محور، مسیر توسعه جمعیت استان را مدیریت کرد و ابزار لازم را در اختیار سیاست‌گذاران قرار داد.

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