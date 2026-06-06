به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری صبح امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به تغییرات سبک زندگی در سال‌های اخیر گفت: کاهش تمایل به ازدواج و فرزندآوری یکی از مسائل جدی جامعه است و سبک زندگی جدید موجب شده خانواده‌ها تمایل کمتری به داشتن بیش از یک یا دو فرزند داشته باشند.

وی افزود: نگاه نسل‌های گذشته به فرزندآوری متفاوت بود و مادران داشتن فرزند را ستون خانواده می‌دانستند، اما امروز شهرنشینی گسترده و تغییرات فرهنگی بر این موضوع تأثیر گذاشته است.

استاندار قزوین تأکید کرد: حمایت از ازدواج آسان باید در اولویت باشد و حتی در محیط اداری نیز باید زمینه تشویق کارکنان به ازدواج فراهم شود.

نوذری در ادامه گفت: در استان ۱۷ هزار زوج نابارور وجود دارد که هزینه‌های درمان آنان بالاست و حمایت‌های بیمه‌ای نیز کافی نیست؛ بنابراین باید از ظرفیت تجهیزات و امکانات درمانی برای کمک به این گروه استفاده شود.

وی ادامه داد: قزوین با برخورداری از جامعه‌ای جوان و ۷۰ درصد جمعیت مولد، در یکی از بهترین دوره‌های خود از نظر پنجره جمعیتی قرار دارد.

استاندار قزوین بیان کرد: جمعیت زیربنای توسعه است و امروز مسئله جمعیت به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جهانی تبدیل شده است.

نوذری با اشاره به روندهای جمعیتی استان تصریح کرد: نرخ رشد جمعیت در حال کاهش است و افزایش ۸۰ درصدی شهرنشینی نسبت به جمعیت روستایی، نشانه توسعه نامتوازن و مهاجرت بالاست؛ موضوعی که می‌تواند آسیب‌های اجتماعی و چالش‌های شغلی در حاشیه شهرها ایجاد کند.

وی تأکید کرد: باید با برنامه‌ریزی دقیق و نگاه آینده‌محور، مسیر توسعه جمعیت استان را مدیریت کرد و ابزار لازم را در اختیار سیاست‌گذاران قرار داد.

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