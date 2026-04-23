مهدی عبدیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین ضمن نگاهی به مجموعه فعالیت‌های این اتاق در طول سال 1404 از توسعه و تقویت مسیر تجارت خارجی به عنوان هدفی کلیدی در این سال نام برد. بر اساس گفته‌های رئیس پارلمان بخش خصوصی قزوین ضرورت دارد روند اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی کارآمد و به‌روز باشد.

وی ضمن اشاره به برگزاری 14 نشست هیات‌رئیسه و 12 نشست هیات نمایندگان در سال 1404 از روند تصاعدی افزایش اعضای اتاق خبر داد و گفت: علاوه بر رشد چشمگیر تعداد اعضای اتاق قزوین نسبت به آغاز دور ششم فعالیت هیات نمایندگان، کارت بازرگانی ده‌ها شرکت معتبر صنعتی همچون آپاداناسرام، هفت الماس، فیروز و… به این اتاق منتقل شد.

این فعال اقتصادی افزود: برای نخستین بار گزارش مالی اتاق قزوین طی سال‌های 1398 الی 1403 یعنی کل دوره پنجم و نزدیک به نیمی از دوره ششم به صورت مدون و تشریحی در صفحات 6 الی 9 شماره 94 از نشریه نامه اتاق قزوین (هفته دوم بهمن‌ماه 1404) منتشر شد. این گزارش شامل درآمد عملیاتی/ درآمد حق عضویت/ درآمد گواهی مبدأ / کمک بودجه اتاق ایران/ درآمد غیرعملیاتی/ هزینه‌های پرسنلی/هزینه‌های اداری و عمومی/ کمک به اعضای خارج از اتاق /دارایی‌های ثابت/وضعیت موجودی بانک‌ها می‌شود.

رئیس اتاق قزوین همچنین به نقش تأثیرگذار اتاق به عنوان مشاور قوای سه‌گانه و پیگیری مطالبات بخش خصوصی در سطح مدیران استانی و ملی اشاره و تشریح کرد: طی سال جاری ضمن بیان مشکلات بخش خصوصی در حضور مقامات ارشد، مطالباتی چون رفع تعهدات ارزی، مقابله با طرح عناوین شغلی، ایجاد 400 مگاوات انرژی خورشیدی توسط بخش خصوصی و…. پیگیری شد. در این راستا شاهد اجرایی شدن پیشنهاد تخصصی اتاق قزوین درباره ثبت‌نام و تحویل کامیون‌ها و کشنده‌ها در استان با نظارت اتاق قزوین بودیم.

توسعه تجارت خارجی

وی در زمینه فعالیت‌های امور بین‌الملل و توسعه تجارت خارجی اتاق قزوین نیز گفت: اتاق قزوین قصد دارد ساماندهی اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری را همانند حلقه‌های متصل زنجیر بازتعریف کند تا هر اعزام هیات تجاری به پذیرش یک گروه اقتصادی از کشور مقصد بپیوندد. از یک منظر تحولات روی داده در حوزه بین‌الملل این دوره از اتاق قزوین را می‌توان در چند فرایند مشخص نام برد.

اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری و تخصصی

عبدیان تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه‌های توانمندی‌های صادراتی؛ در این رویکرد برپایی نمایشگاه‌های توانمندی‌های اقتصادی و تجاری استان با بهره‌مندی از ظرفیت‌های واحدهای تولیدی به ویژه درعرصه تأمین زنجیره ارزش کالاهای استراتژیک استان معنا می‌یابد.

وی ادامه داد: گروهی از مدیران واحدهای صنعتی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان در این نمایشگاه حضور می‌یابد و هرماه با انجمن‌های و تشکل‌های صنفی عرصه بخش خصوصی و شهرک‌های صنعتی استان به عنوان محل استقرار صنایع کوچک به ارائه داشته‌های صنعتی استان و ارائه محصولات و خدمات خود می‌پردازند.

رئیس اتاق قزوین بیان کرد: ایجاد نمایشگاه محصولات استان که می‌تواند به عنوان یک پایگاه دائمی هم نوع صادرات کالا، هم کیفیت آنها و بازگشت سرمایه فعالان اقتصادی استان را تضمین کند و هم به مرکزی برای معرفی برندهای معتبر استان قزوین تبدیل شود و در نهایت انجام فعالیت‌های کارشناسی به اهدایت یکی از مدیران اتاق و پیگیری مسائل مربوط به کشور هدف صادراتی.

عبدیان افزود: با این شیوه وضعیت اعزام و پذیرش هیات تجاری به سامان می‌رسد و هم در تک‌تک کشورهای هدف و موردنظر اتاق، یک نمایشگاه تخصصی برپا می‌شود. در همین راستا طی سال 1404 نخستین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی استان در کراچی پاکستان برگزار و چندین تفاهم‌نامه منعقد شد. افتتاح شووروم محصولات تولیدی استان در این کشور نیز صورت گرفت. همچنین اعزام هیات تجاری به کشورهای تاجیکستان، پاکستان و عراق (3 هیات) نیز انجام شد.

وی ادامه داد: پذیرش هیات‌های تجاری از کشورهای پاکستان، روسیه و عراق و دیدار با سفرای برزیل، عربستان و قزاقستان در ایران، انعقاد قرارداد شووروم محصولات صادراتی استان در اربیل عراق، انعقاد تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک اتاق مشترک ایران و برزیل، حضور سفیران کشورهای برزیل و قزاقستان در اتاق و شرکت در نمایشگاه اکسپو 2025، نمایشگاه فرصت‌های تجاری افغانستان در بیرجند، نمایشگاه تجارت با کشورهای حاشیه دریا کاسپین در بندرانزلی از دیگر فعالیت‌های اتاق قزوین در حوزه بین‌الملل بود.

ساختارهای نو

رئیس اتاق قزوین ادامه داد: در راستای ایفای مسئولیت‌های خطیر اتاق، در سالی که گذشت افتتاح خانه صادرات استان، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری، مرکز دیپلماسی اقتصادی و نمایندگی صندوق ضمانت صادرات کشور صورت گرفت.

عبدیان گفت: در این سال به منظور توسعه فعالیت‌های اتاق قزوین در زمینه‌های علمی و آموزشی، به‌روزرسانی اطلاعات فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصادی و رفع مشکلات ارزی، تفاهم‌نامه‌های همکاری مشترک با صندوق ضمانت صادرات کشور، جهاد کشاورزی، دانشگاه آزاد قزوین، اداره کل استاندارد، جهاد دانشگاهی، اتاق بیرجند و سازمان جهاد کشاورزی استان منعقد شد.

وی با اشاره به همکاری مشترک میان اتاق قزوین و سازمان جهاد کشاورزی استان اظهار کرد: این تفاهم‌نامه با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجاری استان قزوین و تقویت پیوند میان بخش خصوصی و حوزه تولید کشاورزی منعقد شده است.

عبدیان یادآور شد: بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی موضوع این تفاهم‌نامه ایجاد و گسترش همکاری در حوزه تأمین، تولید، فرآوری، مبادله و تجارت نهاده‌ها و محصولات کشاورزی از جمله گندم، جو، کنجاله، گوشت، مرغ، سایر نهاده‌های مورد نیاز دام و طیور و همچنین گیاهان دارویی است.

شورای گفت‌وگوی استان قزوین

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خاطرنشان کرد: در سال 1404، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین در چارچوب وظایف قانونی خود موفق شد 15 جلسه اصلی و 30 کارگروه و نشست کارشناسی تخصصی برگزار کند که در مجموع 46 موضوع (دستور جلسه) مورد بررسی قرار گرفت. از این میان، 43 پیشنهاد استانی به تصویب رسید و 39 پیشنهاد در سطح ملی نیز به شورای مرکزی ارجاع شد.

عبدیان افزود: از جمله فعالیت‌های کلیدی سال 1404 می‌توان به حل مشکلات بازپرداخت تسهیلات ارزی شرکت‌های استان از بانک‌ها و صندوق توسعه ملی، توسعه صادرات انگور و کشمش استان قزوین با ارتقای کیفیت از طریق کشاورزی قراردادی و ایجاد انرژی خورشیدی در سطح استان اشاره کرد.

وی ادامه داد: همچنین راه‌اندازی راه‌اندازی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان، عدم شمول مقررات متروکه در خصوص کالاهای باقی مانده از محل ترخیص 90 درصدی (بدون منشأ ارز)، معافیت از پرداخت مالیات شرکت‌های خدماتی مستقر در شهرک‌های صنعتی و بیمه تضمین کیفیت ساختمان از دیگر اقدامات کلیدی پارسال بودند.

انعقاد تفاهم‌نامه سه‌جانبه همکاری با صندوق ضمانت صادرات

عبدیان درباره ارائه خدمات ویژه اتاق قزوین به اعضا و ذینفعان خود توضیح داد: آغاز به کار رسمی باشگاه بازرگانان و ارائه خدمات رایگان به اعضای اتاق و ذینفعان، تداوم روند خدمت‌رسانی به فعالان اقتصادی در ایام جنگ 12 روزه، تجلیل از صادرکننده نمونه سال 1403 استان، انعقاد قرارداد خدمات آزمایشگاهی اتاق قزوین با مرکز درمان جهاد دانشگاهی واحد استان برای انجام آزمایش‌های ادواری سلامت اعضا بخشی از فعالیت‌های اتاق قزوین در سال 1404 بود است. ضمن آن که دو نمایشگاه صنایع‌دستی و کشاورزی دانش‌بنیان در ساختمان اتاق برپا شد.

برنامه‌های کاربردی آموزشی

رئیس اتاق قزوین از برگزاری 122 دوره رایگان آموزشی برای اعضای اتاق قزوین و تشکل‌های وابسته شامل 53 سمینار حضوری، 69 دوره وبینار آنلاین با 4426 شرکت‌کننده در سرتاسر سال 1404 خبر داد.

او تصریح کرد: قوانین و مقررات جاری کشور در حوزه‌های صادرات واردات، امور گمرکی، تأمین اجتماعی، امورمالیاتی و چگونگی توسعه تجارت خارجی به ویژه با کشورهای همسایه از اهم موضوعات دوره‌های آموزشی بوده است.

عبدیان خاطرنشان کرد: در سال 1404 علاوه بر تقویت تشکل‌های پیشین و برگزاری مجامع مرتبط با آن، چهار انجمن جدید باعناوین کارآفرینی، صنایع بسپار (پلیمر) بهداشتی و آرایشی و صنایع غذایی استان تشکیل شد و اعضای هیات رئیسه آن معرفی شدند.

رئیس اتاق قزوین به فعالیت‌های اتاق در حوزه ارتباطات و رسانه اشاره و تأکید کرد: طی سال گذشته با وجود وقایعی همچون جنگ 12 روزه و حوادث دی‌ماه و قطع کامل اینترنت، جریان اطلاع‌رسانی رویدادهای مهم اتاق، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مهم کشوری تداوم یافت، همچنین به طور منظم هفته‌نامه «نامه اتاق قزوین» منتشر شد.

انتهای پیام/