تولید حدود 12 میلیارد کیلووات ساعت انرژی در سال 1404

به گزارش ایلنا از قزوین، ابوالفضل موتاب‌ها در تشریح میزان تولید انرژی الکتریکی خالص نیروگاه در 12 ماهه سال گذشته اظهار داشت: از ابتدای سال 1404 تا پایان اسفند همان سال، 11 میلیارد و 349 میلیون و 780 هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

وی تصریح کرد: از این میزان انرژی، 5 میلیارد و 403 میلیون و 759 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و 5 میلیارد و 946 میلیون و 21 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای 250مگاواتی نیروگاه بخار تولید شده است.

مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی قزوین اضافه کرد: نیروگاه 2042 مگاواتی شهید رجایی قزوین به عنوان سومین نیروگاه بزرگ کشور، با دارا بودن 13 واحد بخاری وسیکل ترکیبی، نقش مهمی در تامین برق کشور و پایداری شبکه سراسری دارد.

