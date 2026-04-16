با توجه به توقف صادرات در زمان جنگ حداقل تا 40 روز نباید کمبود کالا داشته باشیم

مهدی عبدیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین با انتقاد از سودجویی برخی افراد از فضای کشور برای مخدوش کردن چهره تولید، صنعت و اصناف گفت: با توجه به اینکه در جنگ 40 روزه اخیر حداقل به همین میزان یعنی به اندازه 40 روز صادرات نداشتیم، بنابراین تا 40 روز نباید کمبودی به ویژه در حوزه کالاهای اساسی داشته باشیم.

وی اضافه کرد: اینکه برخی افراد حمله به پالایشگاه‌ها و امثالهم را بهانه‌ای برای گران‌سازی و ایجاد تورم کاذب کرده‌اند، نشان‌دهنده روحیه سودجویانه این افراد است و باید در این شرایط اخلاق و انصاف در دستور کار همه صنوف قرار گیرد که البته همین مهم در حال حاضر وجود دارد و سودجویان بی‌اخلاق درصد بسیاراندکی از اصناف ما را شامل می‌شوند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین تصریح کرد: انتظار ما از دستگاه‌های نظارتی و در رأس آن دستگاه قضائی این است که با قدرت با فرصت‌طلبان و منفعت‌طلبان فاقد اخلاق انسانی و نوع‌دوستی برخورد جدی و پشیمان‌کننده داشته باشند.

عبدیان ادامه داد: امروز تولیدکنندگان ما در استان قزوین به دنبال گران‌سازی محصولات خود نیستند و بلکه محصولات خود را بر اساس سود عادلانه و عرفی عرضه می‌کنند.

وی تصریح کرد: از طرفی صادرکنندگان ما هم با عادی‌سازی شرایط به دنبال افزایش تولید و صادرات خود در سال جدید خواهند بود تا هم چرخ‌های زنجیره ارزی کشور بچرخد و هم بازار بتواند با محصولات کافی و وافی به تعادل مطلوب نظر مردم برسد.

