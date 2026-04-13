تحویل 4 هزار واحد مسکن ملی در قزوین
استاندار قزوین گفت: برنامه استان تحویل حدود 4 هزار واحد در 6 ماه آینده است و قیمت تمامشده نیز باید بهصورت شفاف اعلام شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری امشب در جلسه شورای تأمین مسکن استان از تشکیل کمیتهای برای بررسی تسهیلات بانکی و قیمتگذاری مسکن ملی خبر داد و گفت: هدف این کمیته جلوگیری از توقف پروژهها و حمایت همزمان از مردم و پیمانکاران است. وی تأکید کرد: همه اقدامات باید به گونهای باشد که روند اجرای پروژههای مسکن ملی بدون وقفه ادامه یابد.
وی اضافه کرد: پروژه نهضت ملی مسکن در استان که در ابتدای دولت چهاردهم با پیشرفت 33 درصدی آغاز شده بود، اکنون به حدود 80 درصد رسیده است.
استاندار قزوین با تأکید بر تسریع در تحویل واحدهای آماده گفت: برنامه استان تحویل حدود 4 هزار واحد در 6 ماه آینده است و قیمت تمامشده نیز باید بهصورت شفاف اعلام شود.
نوذری در شورای تأمین مسکن استان، توسعه زیرساختهای آموزشی در منطقه مهرگان را از اولویتهای مهم استان دانست و گفت: ساخت مدرسه در این منطقه باید متناسب با رشد جمعیت با سرعت دنبال شود.
وی افزود: باید از ظرفیت خیرین و بخش صنعت در مدرسهسازی استفاده شود.