شکار بی‌رحمانه بز وحشی آبستن در طارم سفلی قزوین

شکار بی‌رحمانه بز وحشی آبستن در طارم سفلی قزوین
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین از شکار بی‌رحمانه یک بز وحشی آبستن (مادر کوهستان) در طارم سفلی خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سیداسدالله هاشمی با اشاره به حادثه دلخراش شکار یک بز وحشی آبستن در طارم سفلی گفت: عزم ماموران این اداره کل برای برخورد قاطع با شکارچیان متخلف جدی است و محیط ‌بانان استان در همه ایام سال، حتی تعطیلات نوروز و شرایط جنگی، با هوشیاری کامل از طبیعت حفاظت می‌کنند تا هیچگونه تخریب، شکار و صیدی رخ ندهد.

وی تصریح کرد: محیط ‌بانان استان قزوین در همه روزهای سال بدون وقفه و با نهایت هوشیاری، حتی در روزهای تعطیل رسمی، ایام نوروز و در شرایط بحرانی و جنگی، در سراسر مناطق تحت حفاظت خود حضوری فعال دارند تا از هرگونه گزند تخریب، شکار غیرقانونی و صید بی‌رویه جلوگیری کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین افزود: پس از دریافت گزارش‌ مردمی موثق مبنی بر حضور و فعالیت شکارچیان متخلف در منطقه طارم سفلی، بلافاصله دستور لازم برای پیگیری موضوع صادر شد و با توجه به حساسیت موضوع و اهمیت حفظ حیات وحش، محیط‌ بانان منطقه با هماهنگی کامل و همکاری نیروی انتظامی شهرستان، بلافاصله وارد ماموریت شده و عملیات شناسایی و رصد متخلفان را آغاز کردند.

هاشمی یادآورشد: پس از ساعت‌ها تلاش بی‌وقفه و پیگیری مستمر در شرایط دشوار منطقه، سرانجام در یک عملیات غافلگیرانه و مقتدرانه، 2 شکارچی غیرمجاز که متاسفانه موفق به شکار یک راس بز وحشی ماده و آبستن شده بودند، دستگیر شدند.

وی گفت: این عمل غیرانسانی و تخریب ‌گرانه، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به جمعیت این گونه ارزشمند حیات وحش وارد کرده است.

مدیرکل محیط زیست استان قزوین با اشاره به ابعاد فاجعه‌بار این حادثه، اظهارداشت: لاشه حیوان، سلاح‌های شکاری غیرمجاز کشف شده از متهمان همچنین مهمات و تجهیزات مربوط به شکار، همگی ضبط و صورت‌جلسه شده و متعاقب آن، پرونده قضایی برای متهمان تشکیل شده است.

هاشمی افزود: براساس دستور صریح مقام قضایی، افراد بازداشتی تحویل مراجع قضایی شدند تا پاسخگوی اقدامات مجرمانه خود باشند و این اقدام قاطعانه، نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضا و محیط زیست در برخورد با متجاوزان به انفال و منابع طبیعی است.

