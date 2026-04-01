وی تصریح کرد: محیط ‌بانان استان قزوین در همه روزهای سال بدون وقفه و با نهایت هوشیاری، حتی در روزهای تعطیل رسمی، ایام نوروز و در شرایط بحرانی و جنگی، در سراسر مناطق تحت حفاظت خود حضوری فعال دارند تا از هرگونه گزند تخریب، شکار غیرقانونی و صید بی‌رویه جلوگیری کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین افزود: پس از دریافت گزارش‌ مردمی موثق مبنی بر حضور و فعالیت شکارچیان متخلف در منطقه طارم سفلی، بلافاصله دستور لازم برای پیگیری موضوع صادر شد و با توجه به حساسیت موضوع و اهمیت حفظ حیات وحش، محیط‌ بانان منطقه با هماهنگی کامل و همکاری نیروی انتظامی شهرستان، بلافاصله وارد ماموریت شده و عملیات شناسایی و رصد متخلفان را آغاز کردند.

هاشمی یادآورشد: پس از ساعت‌ها تلاش بی‌وقفه و پیگیری مستمر در شرایط دشوار منطقه، سرانجام در یک عملیات غافلگیرانه و مقتدرانه، 2 شکارچی غیرمجاز که متاسفانه موفق به شکار یک راس بز وحشی ماده و آبستن شده بودند، دستگیر شدند.

وی گفت: این عمل غیرانسانی و تخریب ‌گرانه، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به جمعیت این گونه ارزشمند حیات وحش وارد کرده است.

مدیرکل محیط زیست استان قزوین با اشاره به ابعاد فاجعه‌بار این حادثه، اظهارداشت: لاشه حیوان، سلاح‌های شکاری غیرمجاز کشف شده از متهمان همچنین مهمات و تجهیزات مربوط به شکار، همگی ضبط و صورت‌جلسه شده و متعاقب آن، پرونده قضایی برای متهمان تشکیل شده است.

هاشمی افزود: براساس دستور صریح مقام قضایی، افراد بازداشتی تحویل مراجع قضایی شدند تا پاسخگوی اقدامات مجرمانه خود باشند و این اقدام قاطعانه، نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضا و محیط زیست در برخورد با متجاوزان به انفال و منابع طبیعی است.

