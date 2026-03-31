به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری استاندار قزوین امشب در جلسه شورای اقتصادی استان بر ضرورت هم‌افزایی همه بخش‌ها برای عبور از شرایط خاص کشور تأکید کرد و گفت: سال گذشته با وجود فراز و نشیب‌های متعدد از جمله چالش‌های حوزه انرژی، مسائل اجتماعی و شرایط جنگی کشور با تکیه بر انسجام ملی توانست از بحران‌ها عبور کند.

وی با اشاره به نام‌گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری افزود: اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی یک راهبرد اساسی است که هم بر ظرفیت‌های داخلی و هم بر تعاملات بیرونی استوار است و باید به‌صورت جدی در دستور کار مدیران قرار گیرد.

رئیس شورای اقتصادی استان قزوین با بیان اینکه امروز کشور در یک جنگ ترکیبی و تمام‌عیار قرار دارد، تصریح کرد: سه ضلع «نیروهای مسلح، مردم و دولت» مکمل یکدیگر هستند؛ نیروهای مسلح در میدان مردم در صحنه و دولت در حوزه خدمت‌رسانی، مانع از هرگونه اختلال در اداره کشور شده‌اند.

نوذری تأکید کرد: با وجود تهدیدات هیچ خللی در ارائه خدمات به مردم ایجاد نشده و مدیران باید با حضور میدانی، تقویت تاب‌آوری اجتماعی و ارتباط مستمر با مردم این روند را تقویت کنند.

وی با اشاره به بررسی آخرین وضعیت بازار و تأمین کالاهای اساسی اظهار داشت: با وجود افزایش قابل توجه جمعیت مهمانان و مسافران در استان و تقاضا در ایام اخیر هیچ‌گونه کمبود کالایی در سطح استان وجود ندارد و تمامی اقلام مورد نیاز مردم به‌وفور در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود.

استاندار قزوین با ذکر اینکه رصد مستمر بازار و نظارت دقیق بر توزیع کالاها در دستور کار قرار دارد، گفت: تیم اقتصادی استان به‌صورت شبانه‌روزی شرایط را پایش می‌کند تا آرامش بازار حفظ شود.

نوذری از اتخاذ تصمیمات جدید در حوزه نان خبر داد و گفت: دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها، پیش‌بینی نانوایی‌های سیار و آمادگی برای شرایط خاص مانند قطعی برق از جمله مصوبات این جلسه است تا در هیچ شرایطی وقفه‌ای در تأمین نان مردم ایجاد نشود.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت حضور میدانی مدیران خاطرنشان کرد: فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با حضور در میان مردم و اطلاع‌رسانی شفاف از طریق رسانه‌ها ضمن تقویت اعتماد عمومی عملکرد دستگاه‌ها را به‌صورت مستمر گزارش دهند.

رئیس شورای اقتصادی استان قزوین در پایان خاطرنشان داد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مردم استان قزوین هیچ دغدغه‌ای در تأمین کالاهای اساسی نخواهند داشت و روند خدمت‌رسانی بدون وقفه ادامه دارد.

