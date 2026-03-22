فرمانده سپاه استان قزوین:
ایران امروز در میانه یک جنگ جهانی نابرابر اما با عزت ایستاده است
فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین در دیدار با خانواده شهید عرفان کشاورزکیا با تأکید بر نقشآفرینی هوافضای سپاه در نبردهای اخیر گفت جمهوری اسلامی ایران امروز در برابر ائتلاف قدرتهای جهانی با اقتدار ایستاده و خون شهیدان، پشتوانه عزت و امنیت ملت است.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، سردار رستمعلی رفیعی آتانی در دیدار با خانواده "شهید عرفان کشاورزکیا" از شهدای حوزه هوافضای سپاه تأکید کرد: «به تأسی از فرمایش حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، از صبح امروز به همراه جمعی از فرماندهان و ایثارگران به خانههای شهدا رفتیم تا از دعای پدران و مادران شهید بهرهمند شویم و مسیر خدمت به مردم و حفظ آبروی ملت را با قوت ادامه دهیم.» جمهوری اسلامی ایران امروز در میانه یک جنگ جهانی نابرابر اما با عزت و سربلندی ایستاده است و خون شهیدان ما آبرو و قدرت ملت ایران را تضمین کرده است.
در این دیدار که با حضور جمعی از فرماندهان و مسئولان ایثارگران سپاه برگزار شد، سردار آتانی ضمن گرامیداشت یاد و نام شهید کشاورزکیا گفت: شهادت این فرزند عزیز هم برای خانواده سنگین است و هم برای ما؛ اما این فداکاری در راه یک رسالت بزرگ و مقدس و برای رضای خداوند متعال صورت گرفته است.
وی با اشاره به جایگاه شهید در نیروهای هوافضا اظهار داشت: فرزند شما از فداکاران بزرگ این دوران بود که جوانی، حیثیت و همه علاقه خود را فدای ملت ایران کرد. امروز افتخار نیروهای هوافضا، حاصل همین خونهای پاک است.
فرمانده سپاه قزوین با بیان اینکه جنگ جاری در سطح یک جنگ جهانی ترکیبی است، افزود: در جنگ جهانی اول و دوم، نیمی از دنیا در مقابل نیم دیگر جنگیدند؛ امروز نیز همه قدرتهای بزرگ متحد شدهاند، اما جمهوری اسلامی ایران به تنهایی و با قدرت ایمان در این میدان ایستاده و روسفید بیرون آمده است.
وی با اشاره به توانمندیهای نیروهای هوافضای سپاه ادامه داد: آمریکاییها بیش از پنجاه سال در منطقه شبکههای گسترده راداری ساخته بودند که هر پرندهای را رصد میکردند، اما امروز به برکت خون شهیدان، سامانههای موشکی و پهپادی ایران چنان قدرتی یافتهاند که آن رادارها دیگر کارایی ندارند.
به گفته سردار آتانی، سرعت و دقت موشکهای ایرانی در مقایسه با گذشته چندین برابر شده است: در نبردهای گذشته، موشکهای ما برای اصابت به اسرائیل حدود دوازده دقیقه در مسیر بودند؛ اما امروز این زمان به دو دقیقه کاهش یافته است و دشمن حتی فرصت اعلام هشدار به مردم خود را ندارد.
وی تأکید کرد: هرقدر از شهید شما تجلیل کنیم، باز کم است؛ کشور برای همیشه مدیون او و خانوادهاش خواهد بود. ما آمدهایم تا بگوییم راه شهید کشاورزکیا را با افتخار ادامه میدهیم و جان خود را فدای این مسیر خواهیم کرد.
سردار آتانی در پایان ضمن قدردانی از خانواده شهید کشاورزکیا گفت: دعای شما پشتوانه همه رزمندگان است. ما در مسیر حفظ عزت و آبروی ایران ثابت کردهایم که برای رسیدن به مقام شهیدان، مشتاقتریم تا دلبستگی به زندگی این دنیا.