معاون اقتصادی استاندار قزوین خبر داد؛
مدیریت بازار در دستور کار قرارگاه اقتصادی استان است
معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: قرارگاه اقتصادی استان قزوین با برگزاری جلسات مستمر در حال مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمدرضا صفیخانی با اشاره به فعالیتهای قرارگاه اقتصادی استان اظهار کرد: قرارگاه اقتصاد جنگ استان ذیل شورای تأمین با هدف مدیریت بازار، تأمین پایدار کالاهای اساسی و رصد مستمر وضعیت اقتصادی استان، به صورت مستمر در حال برگزاری جلسات تخصصی و پیگیری اقدامات اجرایی است.
وی افزود: در قالب این قرارگاه 8 کمیته عملیاتی شامل کمیته تأمین آرد و نان، کمیته تأمین پروتئین، کمیته شناسایی ظرفیت انبارهای استان، کمیته نظارت بر فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای، کمیته گشت و بازرسی، کمیته پشتیبانی لجستیک، کمیته تأمین کالاهای اساسی و کمیته تأمین سوخت تشکیل شده و هر یک به طور مستمر وضعیت حوزه مأموریتی خود را رصد و مدیریت میکنند.
معاون اقتصادی استاندار قزوین تصریح کرد: در چارچوب مصوبات این قرارگاه ، اقدامات متعددی از جمله راهاندازی دستگاههای سیار نانوایی برای مدیریت تقاضا و کاهش صفوف نانواییها، و تقویت نظارت بر واحدهای صنفی در حال اجراست.
صفیخانی افزود: در راستای تسهیل دسترسی مردم به کالاهای اساسی، ایجاد روستابازارها و مراکز عرضه مستقیم کالا صورت گرفت و توزیع کالاهای اساسی توسط تعاون روستایی در روستاها و بخشهای مختلف استان با همراهی فرمانداران انجام میشود.
وی در پایان با اشاره به تقویت مشارکت مردمی در نظارت بر بازار ادامه داد: طرح نظارت محلهمحور بر واحدهای صنفی با استفاده از ظرفیت بسیج محلات و مساجد در حال اجراست و همزمان پویش «برای وطن» با هدف حمایت و پشتیبانی واحدهای تولیدی از نیروهای مسلح نیز در سطح استان راهاندازی شده است.