به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیت‌الله حسین مظفری عصر امروز در خطبه‌ دوم نماز جمعه این شهر ضمن تسلیت سالروز رحلت ام‌المؤمنین حضرت خدیجه (س) این بانوی بزرگ اسلام را الگویی تمام‌عیار از ایثار و مجاهدت در راه دین توصیف کرد و گفت: بانویی که تمام هستی خود را در راه ترویج اسلام نثار پیامبر خدا کرد و رحلت ایشان چنان پیامبر را محزون ساخت که آن سال را عام‌الحزن نامیدند.

وی در بخش بین‌المللی سخنان خود با اشاره به دور سوم مذاکرات ایران و آمریکا افزود: آمریکا تلاش کرد با حضور ناوهای هواپیمابر در منطقه و راه‌اندازی یک مانور نظامی و شانتاژ تبلیغاتی هیمنه پوشالی خود را به رخ ملت ایران بکشد و ما را پای میز مذاکره با خواسته‌های خود تحمیلی بکشاند.

خطیب جمعه قزوین با بیان اینکه واقعیت این است که آمریکا دیگر آن قدرت و هیمنه سابق را ندارد و با موانع مهمی برای حمله نظامی به ایران روبه‌رو است، گفت: بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها حدود 80 درصد مردم آمریکا یا با حمله به ایران مخالفند یا نظر ممتنع دارند.

آیت‌الله مظفری اضافه کرد: همچنین جمهوری‌خواهان که در رأس قدرت قرار دارند، به دلیل انتخابات پیش‌روی کنگره از کاهش آرای خود در صورت آغاز یک ماجراجویی جدید واهمه دارند.

وی با اشاره به اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی تصریح کرد: اتکای این نظام به پشتوانه عظیم مردمی که در راهپیمایی‌های 22 دی و 22 بهمن جلوه‌گر شد و همچنین رونمایی از تجهیزات پیشرفته نظامی ترس و رعب را بر دل دشمن انداخته است.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین عنوان کرد: این عوامل سبب شد که حضور ما در عرصه دیپلماسی یک حضور مقتدرانه باشد و نه تنها آمریکا نتوانست خواسته‌هایش را تحمیل کند، بلکه این ما بودیم که شرایط خود را به آنان تحمیل کردیم.

آیت‌الله مظفری با تأکید بر خطوط قرمز نظام در مذاکرات ادامه داد: مسئولین ما شرایطی همچون تعیین محل مذاکره (عمان)، محدود شدن موضوع صرفاً به مسائل هسته‌ای و پرهیز از ورود به موضوعات موشکی و منطقه‌ای و نیز عدم خروج مواد غنی‌شده از کشور را تعیین کردند و آمریکا ناچار به پذیرش این خواسته‌های برحق شد. این وعده الهی است که اگر بر ایمان خود بایستید، دست برتر را خواهید داشت.

وی در ادامه به اظهارات اخیر سخنگوی کاخ سفید اشاره کرد و گفت: خانم لوید در پاسخ به این سوال که آیا آمریکا ایران را تهدید می‌داند، شعار مرگ بر آمریکای ما را عامل دشمنی‌ها معرفی کرد. غافل از اینکه این شعار پاسخی به 70 سال دشمنی بی‌شمار آمریکا از کودتای 28 مرداد 1332 گرفته تا حمایت از صدام، هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری و شبه‌کودتای اخیر است.

نماینده استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از خطبه‌های خود به مسائل داخلی کشور به ویژه تلاش دشمن برای ناآرام کردن دانشگاه‌ها اشاره و تأکید کرد: دانشگاه همواره مرکز علم و بصیرت بوده و قاطبه دانشجویان و اساتید با نظام همراه هستند، اما عده‌ای فریب‌خورده که تحت تأثیر فضای مجازی قرار دارند، ممکن است حرکات ناشایستی از خود نشان دهند.

آیت‌الله مظفری با انتقاد از ولنگاری در فضای مجازی افزود: بارها مقام معظم رهبری بر جلوگیری از رها بودن این فضا تأکید کرده‌اند. اگر ویروس کرونا جان ظاهری را می‌گیرد، ویروس‌های موجود در فضای مجازی به جان دین، ایمان و فرهنگ جوانان ما حمله می‌کنند. باید حکمرانی فضای مجازی به‌صورت جدی دنبال شود.

وی با درخواست از مسئولان برای حضور بیشتر در دانشگاه‌ها و برگزاری اردوهای راهیان پیشرفت ادامه داد: باید پای صحبت جوانان نشست، اعتراضات آنان را شنید و با اجرای جهاد تبیین پیشرفت‌های خیره‌کننده نظام را به آنان نشان داد.

خطیب نماز جمعه شهر قزوین تصریح کرد: جوانی که از فساد اقتصادی و اخلاقی خاندان پهلوی بی‌خبر است، اگر بداند که بالاترین اختلاس تاریخ ایران توسط محمدرضا پهلوی صورت گرفته، قطعاً اینطور سنگ آن را به سینه نمی‌زند.

آیت‌الله مظفری بر برخورد قاطع با معدود دانشجویانی که به مقدسات توهین می‌کنند یا پرچم ملی را به آتش می‌کشند، تأکید کرد و گفت: اینجا جای مجامله نیست. همان‌طور که سخت‌گیری بی‌جا مطلوب نیست، سهل‌گیری بی‌جا نیز نتیجه خوبی نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: همان‌طور که در ترکیه پس از کودتا با عوامل آن برخورد قاطع شد، در اینجا نیز باید با چنین اقداماتی برخورد قانونی و قاطع صورت گیرد.

امام جمعه قزوین در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان از استاندار محترم به دلیل پیگیری برای انجام این سفرها تشکر کرد و گفت: این رفت و آمدها مایه خیر و برکت است و قطعاً در ارتقای وضعیت استان مؤثر خواهد بود.

آیت‌الله مظفری با اشاره به نکاتی که در دیدار با وزیر صنعت مطرح کرد، به موضوع معادن و اعتراضات مردمی در منطقه طارم اشاره کرد و افزود: در اعطای مجوز معادن باید اعتدال رعایت و حال مردم عزیز در نظر گرفته شود. مردم منطقه طارم از آلودگی محیط زیست، تخریب باغ‌های سنتی، دام‌ها و جاده‌ها توسط برخی معادن گله‌مند هستند.

وی خواستار رسیدگی فوری مسئولان به این موضوع شد و ادامه داد: مردم انقلابی و همراه ما اعتراض دارند. باید پای صحبت آنان نشست، پاسخ منطقی داد و اگر نیاز است برخی مجوزها لغو شود. مردم هم باید احساس کنند که حرفشان شنیده می‌شود و مطمئناً خود آنان نیز از هرگونه اقدام غیرمنطقی و غیرقانونی پرهیز خواهند کرد.

