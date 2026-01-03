خبرگزاری کار ایران
مدیر روابط‌عمومی آبفای قزوین تأکید کرد:

آموزش هنرمحور؛ کارآمدترین ابزار نهادینه‌سازی فرهنگ مدیریت مصرف آب

کد خبر : 1736870
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای استان قزوین گفت: آموزش غیرمستقیم و هنرمحور، یکی از کارآمدترین ابزارها برای نهادینه‌سازی فرهنگ مدیریت مصرف آب در نسل آینده به شمار می‌رود.

 به گزارش ایلنا از قزوین، سید محمدحسین ابوترابی با بیان اینکه کودکان مخاطبانی هوشمند و تأثیرپذیر در فرآیند آموزش هستند، گفت: نمایش موزیکال زری و آب‌پری با بهره‌گیری از زبان کودکانه، موسیقی و روایت خلاقانه، توانسته ارتباطی صمیمی و مؤثر با کودکان برقرار کند و مشارکت فعال آنان در طول اجرا، نشان‌دهنده موفقیت این شیوه آموزشی است.

وی با اشاره به اجرای حرفه‌ای این برنامه توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افزود: این نمایش با کیفیت اجرایی مطلوب و طراحی متناسب با گروه سنی کودک، در مناطق شهری و روستایی استان قزوین در حال اجراست و بازخوردهای دریافتی حاکی از همراهی بالا و تعامل مستقیم کودکان با مفاهیم مطرح‌شده است.

وی ادامه داد: تجربه برگزاری این‌گونه برنامه‌ها نشان می‌دهد که آموزش غیرمستقیم و هنرمحور، یکی از کارآمدترین ابزارها برای نهادینه‌سازی فرهنگ مدیریت مصرف آب در نسل آینده به شمار می‌رود.

گفتنی است؛ در این برنامه حجت‌الاسلام آقاحسینی امام جمعه شهر محمدیه، علیرضا امینی، بخشدار محمدیه و حسن امامزاده، رییس اداره آب و فاضلاب محمدیه حضور داشتند و بیش از 600 نفر از دانش آموزان مفاهیم مصرف بهینه آب را فرا گرفتند.

