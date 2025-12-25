خبرگزاری کار ایران
استاندار قزوین:

حل مسائل محلات با حضور میدانی و نقش‌آفرینی مردم امکان‌پذیر است

استاندار قزوین با اشاره به نقش تاریخی محله‌ها گفت: در گذشته هر محله ساختار، قاعده و سرمایه اجتماعی خود را داشت و بسیاری از مشکلات توسط مردم حل می‌شد؛ امروز هم باور ما این است که با سپردن کار به مردم، امور بهتر و موفق‌تر پیش می‌رود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری امشب در جمع نمازگزاران مسجد امیرالمؤمنین(ع) مالکانه شهرک مینودر، با تأکید بر رویکرد دولت در تقویت انسجام اجتماعی گفت: نگاه دولت، حضور میدانی در محلات و در میان مردم است و بسیاری از مسائل و آسیب‌های اجتماعی را می‌توان با تکیه بر ظرفیت همین محلات شناسایی و حل‌وفصل کرد.

وی با اشاره به نقش تاریخی محله‌ها افزود: در گذشته هر محله ساختار، قاعده و سرمایه اجتماعی خود را داشت و بسیاری از مشکلات توسط مردم حل می‌شد؛ امروز هم باور ما این است که با سپردن کار به مردم، امور بهتر و موفق‌تر پیش می‌رود.

استاندار قزوین امام جماعت مساجد را حلقه واسط میان مردم و دولت دانست و گفت: امام محله نقش مهمی در انتقال مطالبات مردم دارد و این ارتباط باید تقویت شود.

نوذری با اشاره به مطالبات مطرح‌شده از سوی اهالی محله تصریح کرد: موضوعات مطرح‌شده از جمله مسائل عمرانی و خدماتی به‌صورت ویژه پیگیری خواهد شد و فرماندار و مدیران مربوطه مأمور رسیدگی به این مطالبات هستند.

وی در پایان تأکید کرد: حضور مستمر در مساجد و محلات شهر، رویکرد جدی استان است تا از نزدیک در جریان مسائل، مطالبات و دغدغه‌های مردم قرار بگیریم.

