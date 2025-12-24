خبرگزاری کار ایران
در چهارشنبه صنعتی؛

استاندار قزوین از واحد تولیدی فرش ماشینی «اطلس دیبا» بازدید کرد

استاندار قزوین از واحد تولیدی فرش ماشینی «اطلس دیبا» بازدید کرد
محمد نوذری استاندار قزوین در ادامه بازدیدهای میدانی خود و در چارچوب برنامه‌های «چهارشنبه‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری»، از شرکت فرش ماشینی اطلس دیبا بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، استاندار قزوین در این بازدید، از نزدیک در جریان روند تولید، ظرفیت‌های فنی، وضعیت اشتغال و برنامه‌های توسعه‌ای این واحد تولیدی قرار گرفت و بر ضرورت حمایت هدفمند از صنایع اشتغال‌زا و صادرات‌محور استان تأکید کرد.

شرکت فرش اطلس دیبا در زمینه تولید و تکمیل فرش ماشینی فعالیت دارد و با ظرفیت اسمی 456 هزار متر مربع در سال، از واحدهای توانمند این حوزه به‌شمار می‌رود.

این واحد صنعتی با اشتغال‌زایی 120 نفر، دارای تنوع تولید فرش در سایزهای مختلف، کیفیت بالا و تولید در ابعاد غیرمتعارف بر اساس سفارش مشتری است که از مزیت‌های رقابتی آن محسوب می‌شود.

در حال حاضر 61 نفر در این واحد مشغول به کار هستند و حدود 25 درصد از محصولات تولیدی این شرکت به کشور عراق صادر می‌شود.

 

