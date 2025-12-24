در چهارشنبه صنعتی صورت گرفت؛
بازدید استاندار قزوین از واحد تولیدی «ایرانیان اطلس پلیمر»
محمد نوذری استاندار قزوین در تداوم بازدیدهای میدانی و در راستای اجرای برنامههای منظم «چهارشنبههای صنعت، کشاورزی و گردشگری»، با حضور در شهرک صنعتی لیا، از واحد تولیدی ایرانیان اطلس پلیمر بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، استاندار قزوین در این بازدید، از نزدیک در جریان روند تولید، ظرفیتها، میزان اشتغالزایی و چالشهای این واحد صنعتی قرار گرفت و بر حمایت عملی از واحدهای تولیدی، رفع موانع پیشروی صنعتگران و تقویت زنجیره تولید در استان تأکید کرد.
شرکت ایرانیان اطلس پلیمر با برند تولیدی صفحه و ورق PVC معمولی و چاپ روتوگراور، از واحدهای فعال و اثرگذار استان بهشمار میرود که نقش قابل توجهی در تأمین نیاز بازار و ایجاد اشتغال پایدار دارد.
این واحد صنعتی با 170 نفر اشتغال مستقیم، دارای ظرفیت اسمی 5760 تن و میانگین تولید سالانه 3240 تن است و در زمره صنایع پیشرو استان قزوین قرار دارد.