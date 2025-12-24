صبح امروز؛
کلنگ احداث مدرسه 12 کلاسه در خرمدشت به زمین زده شد
روز چهارشنبه سوم دی ماه، در راستای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی، آیین کلنگزنی مدرسه 12 کلاسه در شهر خرمدشت، با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، در راستای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی، آیین کلنگزنی مدرسه 12 کلاسه صبح امروز در شهر خرمدشت، با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.
این پروژه ارزشمند با مشارکت شرکت پایش سبز خرمدشت و حمایت های مهندس عسگریان، مالک و مدیرعامل این شرکت، آغاز شده و گامی مؤثر در مسیر ارتقای زیرساختهای آموزشی منطقه به شمار میرود.
زمین این مدرسه به مساحت 3هزار 300 مترمربع از طرف فرزندان زنده یاد حاج عزیز حاجی زاده، اهدا شده است.
مدرسه مذکور در سه طبقه با 2 هزار متر مربع زیربنا احداث خواهد شد. این مجموعه آموزشی علاوه بر 12 کلاس درس، شامل نمازخانه، کتابخانه، سالن اجتماعات و فضاهای اداری استاندارد خواهد بود که پاسخگوی نیازهای آموزشی و فرهنگی دانشآموزان منطقه خواهد بود.
در این مراسم، کاظمی نماینده خیّر مدرسه ساز، مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، فرماندار شهرستان تاکستان، مسئول دفتر نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس و مدیرعامل مجمع خیرین مدرسهساز استان، بخشدار و رئیس آموزش و پرورش خرمدشت، حضور داشتند و ضمن قدردانی از این اقدام نیکوکارانه، بر نقش مؤثر مشارکت بخش خصوصی و فعالان صنعت در توسعه پایدار آموزشی تأکید کردند.
این پروژه، نمادی از همافزایی میان دولت، خیرین و صنعتگران متعهد است که با نگاهی مسئولانه، در مسیر ساختن آیندهای روشن برای فرزندان این مرز و بوم گام برمیدارند.