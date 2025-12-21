خبرگزاری کار ایران
با حضور رئیس اتاق بازرگانی قزوین صورت گرفت؛

مجموعه «plant energy» شرکت البرز بهسم در رانیه عراق افتتاح شد

با حضور "مهدی عبدیان" رئیس اتاق بازرگانی قزوین، "بیگرد طالبانی" وزیر کشاورزی، "کوستان محمد" وزیر کار و امور اجتماعی اقلیم کردستان عراق، مراسم افتتاح رسمی مجموعه «plant energy» در رانیه عراق برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، ظهر امروز یکشنبه در مراسمی با حضور "مهدی عبدیان" رئیس اتاق بازرگانی قزوین، "بیگرد طالبانی" وزیر کشاورزی، "کوستان محمد" وزیر کار و امور اجتماعی اقلیم کردستان عراق، "کاک نوزاد" رئیس اتاق بازرگانی سلیمانیه، "علیرضا پازوکی" عضو هیات رئیسه و" مهدی جباری" عضو هیات نمایندگان اتاق قزوین، اعضای هیات تجاری استان و سایر میهمانان، مراسم افتتاح رسمی مجموعه «plant energy» متعلق به "علی جعفری رودسری" مدیر عامل شرکت البرز بهسم در رانیه عراق برگزار شد.

همزمان با برگزاری آیین افتتاح مجموعه «Plant Energy» در کشور عراق، نشست رسمی با حضور جمعی از مدیران، مسئولان و مهمانان ویژه در سالن برگزاری مراسم برگزار شد.

این نشست با هدف تبیین ابعاد مختلف فعالیت‌ها و معرفی چشم‌اندازهای پیش‌روی این مجموعه برگزار گردید.

در جریان این نشست، به تشریح رویکردها، اهداف کلان و برنامه‌های راهبردی «Plant Energy» پرداخته شد و بر ضرورت توسعه فعالیت‌های برون‌مرزی، گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک تأکید شد.

در ادامه آیین افتتاحیه کارخانه Plant Energy، رئیس اتاق بازرگانی قزوین و اعضای هیات تجاری استان، جمعی از مدیران، مسئولان و فعالان حوزه اقتصادی با حضور در محل این مجموعه صنعتی، از بخش‌های مختلف کارخانه و خط تولید آن بازدید کردند.

در جریان این بازدید، مدیر عامل شرکت البرز بهسم با ارائه توضیحاتی جامع، به تشریح فرآیند تولید، ظرفیت‌های فنی، بخش‌های مختلف کارخانه و فناوری‌های به‌کار رفته در مجموعه Plant Energy پرداخت.

این فعال اقتصادی کشور و استان قزوین ضمن معرفی خطوط تولید و تشریح اهداف راه‌اندازی این کارخانه، نقش آن در توسعه صنعت انرژی‌های نو و تأثیر آن بر اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی منطقه را مثبت ارزیابی کرد.

