امام جمعه قزوین:

هدف شورای راهبردی ارائه راهبردهای واقع‌بینانه با توجه به شرایط استان است

امام جمعه قزوین گفت: هدف شورای عالی راهبردی تسریع در انجام کارهای موجود و ارائه راهبردهای عملی و واقع‌بینانه با توجه به شرایط استان است. پیشنهادهای این شورا در تیم مدیریت استان قابل اجرا خواهد بود و به مرحله عمل می‌رسد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیت‌الله حسین مظفری امشب در تشریح جلسه شورای عالی راهبردی استان قزوین در جمع خبرنگاران گفت: «امشب به توفیق الهی دومین جلسه این شورا تشکیل شد و در آن اولویت‌بندی مسائل استان با توجه به پیشنهادات هشت کمیته تخصصی زیرمجموعه انجام گرفت.»  

وی افزود: «هر کمیته تقریباً سه موضوع را به عنوان اولویت‌های کنونی مطرح کرد و پس از توضیح روسای کمیته‌ها و اظهارنظر اعضا، رأی‌گیری به صورت مکتوب صورت گرفت. این اولویت‌ها جمع‌بندی و از جلسه آینده، شورا بر اساس آنها به موضوعات خواهد پرداخت.»  

امام جمعه قزوین با اشاره به محورهای مورد بحث گفت: «مسائل اصلی مورد گفتگو شامل آب، مشکلات کشاورزی در دشت قزوین، سلامت و درمان، مسائل فرهنگی از جمله سرمایه اجتماعی و موضوع جمعیت بود. این موارد در کنار دیگر مباحث، در دستور کار شورا قرار دارد.»  

آیت‌الله مظفری خاطرنشان کرد: «هدف شورا تسریع در انجام کارهای موجود و ارائه راهبردهای عملی و واقع‌بینانه با توجه به شرایط استان است. پیشنهادهای این شورا در تیم مدیریت استان قابل اجرا خواهد بود و به مرحله عمل می‌رسد.»  

وی در پایان از برنامه‌ریزی برای تشکیل سومین جلسه این شورا در اواسط اسفندماه خبر داد و گفت: «عملکرد مدیریت استان در مجموع مثبت ارزیابی شده و امیدواریم با دوری از تعصبات سیاسی، همکاری‌های لازم برای رفع موانع و پیشبرد اهداف استان انجام شود.»

ثبت نام آلپاری