مدیرکل کار قزوین خبر داد؛
کاهش 2 درصدی حوادث کار در استان قزوین
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین از کاهش 2 درصدی حوادث کار در این استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، وحید انتظاری عصر امروز در همایش وفاق برای سرمایهگذاری در ایران ماهر که با حضور احمد میدری وزیر کار برگزار شد، با بیان اینکه حل مشکلات جامعه کار و تولید از اولویتهای اصلی بوده است، اظهار کرد: جا دارد در این مقطع از همه پیشکسوتان و تولیدکنندگان که در این مسیر همراه ما بودند، تشکر کنم.
وی با اشاره به سیاستهای وزارت متبوع در زمینه کاهش حوادث شغلی افزود: در راستای کاهش هشت درصدی حوادث کار، با همراهی شرکای اجتماعی، استفاده از ظرفیتهای استان و هوشمندسازی بازرسیها از طریق سامانههای طراحی شده توسط همکاران استانی، موفق شدیم 2 درصد از حوادث کار را در استان کاهش دهیم که امیدواریم این روند تداوم یابد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجامشده برای رفع مشکلات کارگری و معوقات حقوقی اشاره کرد و گفت: با همراهی کمیسیون امنیت شغلی، مرکز کارفرمایان و تشکلهای کارگری، توانستیم مشکلات مربوط به معوقات حقوق را در شرکتهای دارای اختلال، حدود 20 درصد کاهش دهیم.
انتظاری با ارائه آمار دقیقتر تصریح کرد: تعداد شرکتهای مشکلدار از 21 واحد به 16 واحد کاهش یافته و تعداد کارگران تحت تأثیر این مشکلات نیز از 3122 نفر به 1726 نفر رسیده که نشاندهنده کاهش 45 درصدی تعداد کارگران درگیر است.
وی ادامه داد: پیگیری ماهانه برای حل مشکلات باقیمانده توسط همکاران و با همراهی معاونین استانداری در حال انجام است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین انتظاری با اشاره به موانع پیش رو گفت: حل مشکلات این شرکتهای باقیمانده نیازمند قوانین مترقیتر و چابکتری است. نمونه آن، قانون حمایت از صنایع است که باید در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد.
انتظاری اضافه کرد: برخی از این واحدهای تولیدی، گاهی تا 15 سال است که با مشکلات مشابه دست به گریبان هستند. با این حال از همکاری کلیه دستاندرکاران و شرکای اجتماعی در تحقق اهداف یادشده تقدیر میکنیم.