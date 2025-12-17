راهاندازی کلاسهای آزاد آموزش زبان فارسی در بصره و نجف
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی از راهاندازی کلاسهای آزاد آموزش زبان فارسی در شهرهای بصره و نجف کشور عراق خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، غلامعلی حدادعادل ظهر امروز در نشست هماندیشی با رؤسای مراکز آموزش زبان فارسی در دانشگاه بینالمللی امامخمینی (ره) گفت: امروز ایران به دلیل پیشرفتهای علمی در حوزههایی مانند پزشکی، توان جذب دانشجویان از دیگر کشورها را دارد.
وی اضافه کرد: این دانشجویان پس از آشنایی با ظرفیتهای واقعی ایران، میتوانند سفیرانی برای مقابله با تصویرسازیهای نادرست و توسعه گردشگری باشند.
رئیس بنیاد سعدی یادگیری زبان فارسی را پیشنیاز اصلی برای بهرهبرداری از این فرصت دانست و هشدار داد: اگر دانشجو زبان فارسی نداند، نظام آموزش عالی با دو چالش بزرگ استفاده از اساتید انگلیسیزبان غیرقانونی یا کمبود استاد متخصص مواجه خواهد شد و به همین خاطر فعالیت کلاسهای آزاد آموزش زبان فارسی در شهرهایی مثل نجف و بصره آغاز شده است.
عادل با اشاره به سابقه بیش از ۴۰ ساله ایران در پذیرش دانشجوی خارجی و حضور بیش از ۱۰۰ هزار نفر از آنان در کشور، تصریح کرد: هجوم به یک کار خوب و غلبه کمیت بر کیفیت آسیبزا است و در برخی موارد موجب افت شاخصهای آموزشی شده است. بنابراین مشکلات مالی نباید دانشگاهها را به سمت پذیرش بیضابطه سوق دهد.
وی با بیان اینکه بنیاد سعدی وظیفه تصدیگری ندارد، نقش این بنیاد را حمایت، نظارت و ارائه مشاوره به مراکز آموزش فارسی برشمرد و ادامه داد: اعزام تیمهای ارزیاب به استانها و تألیف ۴۰ عنوان کتاب آموزشی برای غیرفارسیزبانان از اقدامات بنیاد سعدی در این زمینه بوده است.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی تجربه دانشگاه جامعهالمصطفی در تربیت نزدیک به ۱۰۰ هزار دانشجو و آموزش زبان فارسی به آنان و خانوادههایشان را نمونهای موفق خواند و گفت: ثمره چنین کاری آن بوده که برخی از فارغالتحصیلان، به ترجمه قرآن به زبانهایی بدون پیشینه ترجمه پرداختهاند. این موفقیتها مشروط به حفظ کیفیت است.
عادل در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به میزبانی قزوین، این شهر را نماد پیوند ناگسستنی هنر خوشنویسی با زبان و ادبیات فارسی دانست و تأکید کرد: این دو یعنی ادبیات فارسی و هنر خوشنویسی همزاد یکدیگرند.