رئیس‌کل دادگستری قزوین:

9 زندانی از کانون اصلاح و تربیت قزوین مرتکب قتل شده‌اند

رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: 12 زندانی در کانون اصلاح و تربیت استان حبس خود را سپری می‌کنند که از این تعداد، 9 زندانی به دلیل عدم کنترل خشونت مرکتب قتل شده‌اند.

به گزارش ایلنا از قزوین، حجت الاسلام علی مصطفوی‌نیا عصر امروز در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین گفت: در بیشتر پرونده‌های قتل که بررسی کنید شخص اصلا متوجه اعمال خود نبوده و به دلیل کاهش آستانه تحمل دست به چاقو و سلاح برده و مرکتب قتل می‌شوند.

وی اضافه کرد: دومین موضوع این است که راهکارهای مهار پرخاشگری در دستور کار قرار گیرد، به هرحال کارمند و دانش‌آموزی داریم که فراری از جمع است و این افراد درحال تبدیل شدن به یک فرد پرخاشگر هستند.

حجت الاسلام مصطفوی‌نیا تصریح کرد: در هشت ماهه سال جاری جرایم خشن و خشونت آمیز نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است اما با این حال فرزندان ما متاثر از خانواده و محیط و رسانه‌ها قرار دارند و باید کنترل‌ها و نظارت‌ها نیز افزایش یابد.

این مسوول قضایی یادآور شد: مساله نبود پارکینگ کافی و افزایش ترافیک در قزوین باعث افزایش خشم در جامعه شده و در این شرایط شهروندان روزانه با مشکل تردد در خیابان روبه‌رو هستند که نیاز است تا این مسایل به صورت جدی بررسی و رسیدگی شود.

رییس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: اگر خشم پنهان کنترل نشود، منجر به پرخاشگری شده و حتی ممکن است منجر به خودکشی شود، بنابراین قبل از اینکه شخص خشم درونی خود را برای آسیب زدن به دیگران و خود به کار ببندد، باید با راهکارهای علمی جلوی آن را بگیریم.

ثبت نام آلپاری