پاکستان و ایران از متمایزترین روابط برخوردار هستند

به گزارش ایلنا از قزوین، حمیدرضا آصفی مشاور امور بین الملل ریاست اتاق قزوین در گردهمایی با رئیس و اعضای اتاق بازرگانی قزوین که در کراچی پاکستان برگزار شد، با ابراز خرسندی از حضور مقامات و فعالان اقتصادی گفت: امشب برای ما شبی فراموش‌نشدنی است و از حضور و سخنان ارزشمند مسئولین بهره‌مند شدیم.

آصفی افزود: مسیر همکاری میان دو کشور، با همراهی بخش خصوصی و مردم، روشن و قابل تحقق است. در میان 15 کشور همسایه، پاکستان و ایران از متمایزترین روابط برخوردارند.

مشاور امور بین‌الملل ریاست اتاق بازرگانی قزوین گفت: دوستی مردم پاکستان با ایران را در حوادث اخیر، از جمله جنگ علیه رژیم صهیونیستی، به‌روشنی مشاهده کردیم و این موضوع در حافظه ملت پاکستان باقی خواهد ماند.

در پایان این ضیافت صمیمانه، هدایایی به رسم یادبود به رئیس اتاق بازرگانی قزوین و همراهان اهدا شد.

انتهای پیام/