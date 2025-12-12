خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نمایشگاه ویژه شب یلدا در قزوین برگزار می‌شود

نمایشگاه ویژه شب یلدا در قزوین برگزار می‌شود
کد خبر : 1726469
لینک کوتاه کپی شد.

با فرارسیدن شب یلدا، نمایشگاه ویژه این مناسبت در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان قزوین برگزار می شود.

به گزارش ایلنا در قزوین، نمایشگاه یلدا با حضور تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان انواع شیرینی، آجیل، خشکبار، شکلات، مواد غذایی، نوشیدنی‌ها، سوغات و صنایع دستی برپا شده و فرصتی مناسب برای خرید شب یلدا و حمایت از تولیدکنندگان داخلی است.

نمایشگاه ویژه شب یلدا از ۲۴ تا ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان قزوین میزبان شهروندان است.

در این نمایشگاه، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان محصولات متنوع از جمله انواع شیرینی، آجیل و خشکبار، شکلات، مواد غذایی، نوشیدنی‌ها، سوغات محلی و صنایع‌دستی حضور دارند تا نیاز خانواده‌ها برای تهیه اقلام شب یلدا را فراهم کنند.

این رویداد علاوه بر ایجاد فضایی مناسب برای خرید مطمئن و اقتصادی، فرصتی برای حمایت از کسب‌وکارهای داخلی و تولیدکنندگان استان و سایر نقاط کشور محسوب می‌شود.

بازدید از نمایشگاه هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ امکان‌پذیر است و از عموم شهروندان دعوت شده تا ضمن بهره‌مندی از تنوع محصولات، از تولیدکنندگان داخلی نیز حمایت کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری