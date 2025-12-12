به گزارش ایلنا در قزوین، نمایشگاه یلدا با حضور تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان انواع شیرینی، آجیل، خشکبار، شکلات، مواد غذایی، نوشیدنی‌ها، سوغات و صنایع دستی برپا شده و فرصتی مناسب برای خرید شب یلدا و حمایت از تولیدکنندگان داخلی است.

نمایشگاه ویژه شب یلدا از ۲۴ تا ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان قزوین میزبان شهروندان است.

در این نمایشگاه، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان محصولات متنوع از جمله انواع شیرینی، آجیل و خشکبار، شکلات، مواد غذایی، نوشیدنی‌ها، سوغات محلی و صنایع‌دستی حضور دارند تا نیاز خانواده‌ها برای تهیه اقلام شب یلدا را فراهم کنند.

این رویداد علاوه بر ایجاد فضایی مناسب برای خرید مطمئن و اقتصادی، فرصتی برای حمایت از کسب‌وکارهای داخلی و تولیدکنندگان استان و سایر نقاط کشور محسوب می‌شود.

بازدید از نمایشگاه هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ امکان‌پذیر است و از عموم شهروندان دعوت شده تا ضمن بهره‌مندی از تنوع محصولات، از تولیدکنندگان داخلی نیز حمایت کنند.