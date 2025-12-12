نمایشگاه ویژه شب یلدا در قزوین برگزار میشود
با فرارسیدن شب یلدا، نمایشگاه ویژه این مناسبت در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان قزوین برگزار می شود.
به گزارش ایلنا در قزوین، نمایشگاه یلدا با حضور تولیدکنندگان و عرضهکنندگان انواع شیرینی، آجیل، خشکبار، شکلات، مواد غذایی، نوشیدنیها، سوغات و صنایع دستی برپا شده و فرصتی مناسب برای خرید شب یلدا و حمایت از تولیدکنندگان داخلی است.
نمایشگاه ویژه شب یلدا از ۲۴ تا ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان قزوین میزبان شهروندان است.
در این نمایشگاه، تولیدکنندگان و عرضهکنندگان محصولات متنوع از جمله انواع شیرینی، آجیل و خشکبار، شکلات، مواد غذایی، نوشیدنیها، سوغات محلی و صنایعدستی حضور دارند تا نیاز خانوادهها برای تهیه اقلام شب یلدا را فراهم کنند.
این رویداد علاوه بر ایجاد فضایی مناسب برای خرید مطمئن و اقتصادی، فرصتی برای حمایت از کسبوکارهای داخلی و تولیدکنندگان استان و سایر نقاط کشور محسوب میشود.
بازدید از نمایشگاه هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ امکانپذیر است و از عموم شهروندان دعوت شده تا ضمن بهرهمندی از تنوع محصولات، از تولیدکنندگان داخلی نیز حمایت کنند.