مدیرکل بانوان و خانواده استانداری قزوین:

قزوین پایین‌ترین نرخ باروری در کشور را دارد

مدیرکل بانوان و خانواده استانداری قزوین گفت: استان قزوین از نظر نرخ باروری پایین‌تر از میانگین کشوری قرار دارد و ادامه این روند می‌تواند آینده‌ای همراه با کاهش جمعیت کودک و افزایش محسوس سالمندان رقم بزند.

به گزارش  ایلنا از قزوین، مریم بیدخام در رویداد استانی جایزه جوانی جمعیت هدف از اجرای رویداد را ترویج سیاست‌های جمعیتی، فرهنگ‌سازی در زمینه فرزندآوری، تقویت پایداری خانواده‌ها، انگیزه‌بخشی و تقدیر از فعالان و کنش‌گران حوزه جمعیت عنوان کرد.

وی با ارائه گزارشی از عملکرد دبیرخانه ستاد استانی جمعیت گفت: تشکیل ستادهای استانی و شهرستانی، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون جوانی جمعیت، تشکیل کارگروه پیشگیری از سقط جنین، برگزاری دوره‌های آموزشی و نظارت در حوزه زمین و مسکن از مهم‌ترین اقدامات صورت‌گرفته است.

بیدخام با اشاره به کاهش 5.5 درصدی ولادت‌ها در هشت‌ماهه نخست سال جاری افزود: استان قزوین از نظر نرخ باروری پایین‌تر از میانگین کشوری قرار دارد و ادامه این روند می‌تواند آینده‌ای همراه با کاهش جمعیت کودک و افزایش محسوس سالمندان رقم بزند.

وی با هشدار نسبت به پیامدهای ادامه کاهش زاد و ولد، از جمله کمبود نیروی کار، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های درمانی گفت: اگر این مسیر اصلاح نشود، جمعیت ایران در دهه‌های آینده احتمالاً به حدود 30 میلیون نفر کاهش خواهد یافت.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری تأکید کرد: دولت چهاردهم با اهتمام جدی نسبت به موضوع جوانی جمعیت، اجرای طرح‌هایی چون صدور کارت امید برای مادران دارای فرزند از فروردین 1405 به بعد را در دستور کار دارد تا دغدغه‌های مالی خانواده‌ها کاهش یابد.

وی با اشاره به وجود 17 هزار زوج نابارور در استان قزوین خواستار همکاری همه دستگاه‌ها برای ارائه خدمات درمانی و حمایتی شد و افزود: فرزندآوری بیش از هر چیز یک امر فرهنگی است و تحقق آن نیازمند فعالیت‌های آگاهی‌بخش و خلاقانه در حوزه هنر و رسانه است.

بیدخام همچنین نگرانی‌های اقتصادی، تأخیر در ازدواج و نبود الگوهای مثبت خانوادگی را از عوامل کاهش فرزندآوری دانست و از فعالان اجتماعی خواست در مسیر تقویت باورهای فرهنگی و امیدآفرینی در جامعه تلاش کنند.

