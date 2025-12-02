ساخت 100 هزار مسکن محرومان در کشور

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، منوچهر خواجه‌دلوئی امروز در حاشیه افتتاح 110 واحد مسکن ویژه محرومان و اقشار کم‌درآمد با تأکید بر اولویت حمایت از محرومین گفت: دغدغه مسکن محرومان به‌ویژه در دهک‌های کم‌درآمد بسیار جدی است. با توجه به شرایط معیشتی و فشار هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها رسالت بنیاد مسکن کمک به این قشر است.

وی از ساخت 100 هزار مسکن ویژه محرومان خبر داد و افزود: در سطح کشور، امسال ساخت 50 هزار واحد مسکن محرومین را با زمین‌های تأمین‌شده از وزارت راه و شهرسازی آغاز کرده‌ایم. علاوه بر این، توافقنامه‌ای با کمیته امداد و بهزیستی برای ساخت 50 هزار واحد دیگر منعقد شده که مراحل نهایی را می‌گذراند و به تدریج واگذار می‌شود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه بخش عمده این واحدها احتمالاً امسال به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: همچنین مصوبه اخیر شورای مسکن برای تأمین تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن محرومین شهری (پس از روستاها) ابلاغ و به زودی عملیاتی می‌شود تا بخشی از فشار قیمت تمام‌شده از دوش خانواده‌های دهک‌های یک تا چهار برداشته شود.

خواجه‌دلوئی تصریح کرد: در استان قزوین، پروژه‌ای که امروز افتتاح شد به محرومان دهک‌های یک تا چهار اختصاص دارد، همچنین بیش از 600 واحد مسکن ویژه محرومین در سطح استان آغاز شده که به زودی به بهره‌برداری می‌رسند.

وی با اشاره به نقش مشارکت‌های مردمی و بخش خصوصی افزود: بنیاد مسکن برای تحقق صحبت‌هایش خود در حوزه مسکن محرومین، از حضور خیرین استقبال می‌کند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: از تولیدکنندگان، صنعتگران و صاحبان کارخانه‌ها دعوت می‌کنیم برای ساخت مسکن کارگران و نیروهای خود، پای کار بیایند، بنیاد آمادگی دارد تا با استفاده از ظرفیت حساب سطح، در این زمینه وارد عمل شود و از این مشارکت‌ها حمایت کند.

انتهای پیام/