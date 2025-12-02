آغاز آسفالت راه روستایی خرزان بخش کوهین قزوین

به گزارش ایلنا در قزوین، وحید حسینعلی از آغاز عملیات زیرسازی و آسفالت راه روستایی خرزان به طول ۲ کیلومتر خبر داد و این اقدام را گامی موثر در بهبود زیرساخت‌های ارتباطی منطقه دانست.

سرپرست اداره ساخت و توسعه راه های فرعی و روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان قزوین افزود: راه دسترسی مناسب نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، افزایش ایمنی تردد و تسهیل حمل‌ونقل محصولات کشاورزی دارد.

حسینعلی بیان کرد: خوشبختانه با برنامه‌ریزی دقیق و تلاش‌های صورت‌گرفته، عملیات زیرسازی این محور آغاز شده و در مرحله اجرا قرار دارد.

وی تصریح کرد: اجرای پروژه خرزان در ادامه برنامه‌محوری و تمرکز بر خدمات‌رسانی موثر به مردم در حال انجام است.

سرپرست اداره ساخت و توسعه راه های فرعی و روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان قزوین عنوان کرد: یکی از اهداف راهداری، کاهش مشکلات تردد در مناطق کم‌برخوردار و فراهم‌کردن مسیرهای امن و استاندارد برای روستاییان است.

وی بیان کرد: استفاده از ظرفیت‌های مردمی و جهادی، علاوه بر کمک به اجرای سریع‌تر عملیات، موجب ارتقای حس مشارکت اجتماعی در منطقه نیز می‌شود.

حسینعلی در پایان یادآور شد: اجرای این طرح پس از تکمیل، موجب افزایش ایمنی تردد، کاهش زمان سفر، تسهیل عبور خودروهای خدمات‌رسان و حمل محصولات کشاورزی خواهد شد و زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی روستای خرزان را فراهم می‌کند.