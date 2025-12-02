صبح امروز صورت گرفت؛
بهرهبرداری از پروژه 110 واحدی مسکن محرومان در قزوین
پروژه مسکن اجتماعی شامل 110 واحد مسکونی در منطقه مینودر قزوین، با حضور رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امروز افتتاح و به بهرهبرداری رسید. این پروژه که زمین آن به صورت رایگان از سوی دولت تامین شده، با قیمت تمامشده ساخت به اقشار کمدرآمد واگذار شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، اصغر گونجی در حاشیه افتتاح این طرح در جمع خبرنگاران گفت: پروژه امروز که با حضور منوچهر خواجه دلویی رئیس بنیاد مسکن کشور و استاندار محترم مورد بازدید و افتتاح قرار گرفت، مشتمل بر 110 واحد مسکونی با متراژهای مفید 65، 75، 85 و 95 متر مربع است.
وی افزود: مساحت کل زمین این پروژه 2910 متر مربع و زیربنای کل ساخت آن 10 هزار و 999 متر مربع است. عملیات ساخت این پروژه از سال 1400 آغاز و در دو فاز به مرحله بهرهبرداری رسیده است. واگذاری واحدها به متقاضیان هدف (اقشار کمدرآمد) در فاز اول در سال 1402 و در فاز دوم در سال جاری (1404) انجام شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان قزوین در توضیح نحوه قیمتگذاری و واگذاری واحدها گفت: متولی ساخت این پروژه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بوده و زمین آن به صورت رایگان از طرف دولت تأمین شده است. بنابراین واحدها فقط با محاسبه هزینه تمامشده ساخت، به جامعه هدف واگذار شدهاند.
گونجی اضافه کرد: واحدهای واگذار شده در سال 1402 با قیمت متر مربع مفید مسکونی 10 میلیون تومان و واحدهای واگذار شده در سال 1404 (دو سال بعد)، با قیمت متر مربع مفید مسکونی 20 میلیون تومان به متقاضیان تحویل داده شدهاند.
وی تصریح کرد: این مبلغ در طول دو سال مدت ساخت پروژه، به صورت اقساطی از متقاضیان دریافت شده است. همچنین به منظور تسهیل در خرید، تسهیلات ارزانقیمت تا سقف 100 میلیون تومان و برای برخی اقشار خاص تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد، کمکهای بلاعوض تا 100 میلیون تومان نیز پرداخت شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان در پایان با اشاره به برنامههای آتی این بنیاد در استان گفت: برای سال جاری و سال آینده، ساخت 1400 واحد مسکونی در دستور کار قرار دارد که از این تعداد، برای 881 واحد زمینیابی و ثبتنام از متقاضیان انجام شده است.
گونجی خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی 49 واحد در شهرستانهای تاکستان و محمدیه آغاز شده و مابقی واحدها در مرحله اخذ نقشههای نظام مهندسی و پروانه ساخت هستند که انشاءالله عملیات اجرایی آنها تا پایان سال جاری آغاز خواهد شد.