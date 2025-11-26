فرمانده سپاه استان قزوین:
سپاه و نیروی انتظامی همسنگر هستند
فرمانده سپاه صاحب الامر(عج) استان در دیدار با فرمانده انتظامی استان گفت: شما را از خانواده بزرگ بسیج میدانیم؛ نیروهایی که حقیقتاً در میدان عمل، فراتر از وظیفه سازمانی خود ایستادند. نیروی انتظامی در یک صف و یک سنگر سپاه و هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی، فرمانده انتظامی استان قزوین با سردار رستمعلی رفیعیآتانی فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) استان قزوین به مناسبت هفته بسیج دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار، سردار رستمعلی رفیعیآتانی فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) استان قزوین ضمن تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت هفته بسیج، در سخنانی به تبیین نقش برجسته و مظلومیت نیروی انتظامی در رخدادهای اجتماعی سالهای گذشته پرداخت و بیان کرد: شما را از خانواده بزرگ بسیج میدانیم؛ نیروهایی که حقیقتاً در میدان عمل، فراتر از وظیفه سازمانی خود ایستادند.
فرمانده سپاه استان با بیان اینکه در تمام حوادث پنج سال اخیر، نیروی انتظامی را در دل صحنه، مقتدرانه و مظلومانه دیدیم، تأکید کرد: سپاه با تمام ظرفیت در کنار پلیس مقتدر ایستاده و هر جا نیاز باشد، سپاه و بسیج در کنار نیروی انتظامی وارد میدان میشوند.
سردار رفیعی آتانی در پایان گفت: عنوان «برادری» نیروهای مسلح، تنها در حرف بیان نمیشود بلکه در میدان حضور هم محقق میشود. ما دوشادوش شما در حرکت هستیم. سلام ما را به خانوادههایتان برسانید و بگویید سپاه برادر شماست.