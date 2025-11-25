خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده یگان حفاظت اراضی استان خبر داد؛

شناسایی 1662 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی قزوین

شناسایی 1662 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی قزوین
کد خبر : 1718765
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان قزوین از شناسایی یک هزار و 662 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی این استان در هشت ماه گذشته خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین،  سرهنگ مهدی بختیاری در این باره گفت: بر اساس گشت‌های مستمر نیرو‌های یگان حفاظت در سطح استان، این موارد شناسایی و اخطار‌های قانونی صادر شده است.

وی افزود: اراضی کشاورزی بستر تولید و تأمین امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود و حفاظت از این سرمایه ملی امری ضروری است.

بختیاری تصریح کرد: از مجموع تغییر کاربری‌های شناسایی‌شده 872 مورد با اجرای تبصره 2 ماده 10 و ماده 17 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی قلع‌وقمع شد و مجدداً به چرخه تولید بازگشت.

وی ادامه داد: برخورد قانونی با تغییر کاربری‌های غیرمجاز با جدیت ادامه خواهد داشت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات