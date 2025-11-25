فرمانده یگان حفاظت اراضی استان خبر داد؛
شناسایی 1662 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی قزوین
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان قزوین از شناسایی یک هزار و 662 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی این استان در هشت ماه گذشته خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ مهدی بختیاری در این باره گفت: بر اساس گشتهای مستمر نیروهای یگان حفاظت در سطح استان، این موارد شناسایی و اخطارهای قانونی صادر شده است.
وی افزود: اراضی کشاورزی بستر تولید و تأمین امنیت غذایی کشور محسوب میشود و حفاظت از این سرمایه ملی امری ضروری است.
بختیاری تصریح کرد: از مجموع تغییر کاربریهای شناساییشده 872 مورد با اجرای تبصره 2 ماده 10 و ماده 17 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی قلعوقمع شد و مجدداً به چرخه تولید بازگشت.
وی ادامه داد: برخورد قانونی با تغییر کاربریهای غیرمجاز با جدیت ادامه خواهد داشت.