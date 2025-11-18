به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمدرضا صفی‌خانی امروز در جلسه انعقاد تفاهم‌نامه واگذاری 130 هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی به محیط زیست که با حضور بازرس کل استان قزوین، مدیران کل محیط زیست و منابع طبیعی برگزار شد، گفت: امروز شاهد اتفاقی بزرگ در استان هستیم و با همت و تدبیر بازرس کل استان، مدیریت 130 هزار هکتار از اراضی تحت مدیریت اداره کل منابع طبیعی به اداره کل محیط زیست استان واگذار شد.

وی گفت: این رویداد برای اولین بار در کشور اتفاق افتاده و اگرچه سال‌هاست این تفاهمنامه به شکل‌های مختلف مطرح بوده، اما به صورت رسمی اجرایی نشده بود که امروز به لطف خدا محقق شد.

معاون اقتصادی استانداری قزوین افزود: این اقدام مهم، بدون شک در حفظ گونه‌های جانوری و گیاهی، گسترش اکوتوریسم و زمینه ایجاد پارک ملی در استان نقش بسزایی خواهد داشت و یکی از بزرگ‌ترین فعالیتها در حوزه جنگل‌ها و مراتع استان محسوب می‌شود.

صفی‌خانی در تشریح ضرورت این تفاهم نامه گفت: این انتقال اراضی می‌تواند موجب حفاظت بهتر از محیط زیست، جلوگیری از تصرفات غیرمجاز و پیشگیری از تعدی به منابع عمومی و انفال شود.

جلوگیری از تخریب اراضی ملی از اولویت‌های محیط زیست است

سید اسداله هاشمی مدیرکل محیط زیست استان قزوین نیز، با اشاره به همکاری‌های نزدیک با اداره کل منابع طبیعی و سایر نهادهای مرتبط، اظهار کرد: این کار موجب افزایش سطح حفاظت، جذب اعتبارات و افزایش تعداد محیط‌بانان خواهد شد.

هاشمی از احداث پاسگاه‌های محیطبانی در دل مناطق آزاد شده برای اولین بار خبر داد و یادآورشد: اولین پاسگاه در شرق استان تا هفته آینده آماده بهره‌برداری خواهد شد و احداث پاسگاه دیگر در منطقه طارم نیز در حال تکمیل است.

مدیرکل محیط زیست استان قزوین جلوگیری از تخریب اراضی را یکی از اولویت‌های مهم این سازمان دانست و از برنامه‌ریزی برای هوشمند سازی و تجهیز محیط‌بانان به دوربین‌های پایش خبر داد.

ضرورت همکاری نزدیک منابع طبیعی و محیط زیست

در ادامه آزیتا اسدی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همکاری منابع طبیعی و محیط زیست قزوین برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی را مهم دانست و افزود: همکاری نزدیک و همه‌جانبه این دو دستگاه در زمینه حفاظت از عرصه‌های طبیعی ضروری است.

وی با اشاره به هم پوشانی مأموریت‌های این دو اداره کل، اظهار کرد: در مواقع مختلف از جمله در زمان وقوع آتش‌سوزی‌ها و موارد تخریب، همکاران ما در منابع طبیعی دلسوزانه در کنار محیط زیست قرار گرفته‌اند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین خاطرنشان کرد: هدف همه ما حفظ طبیعت است و با همکاری دستگاه‌های اجرایی و حضور پررنگ محیط زیست در عرصه، می‌توانیم این مهم را محقق کنیم.

