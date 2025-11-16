به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، کیومرث کمالیار ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گفت: طرح رایگان دوگانه‌سوز کردن خودروهای بنزینی آغاز شده و هم‌اکنون شامل تمام خودروهای عمومی و شخصی مدل 1394 به بعد می‌شود.

وی اضافه کرد: متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه gcr.niopdc.ir ثبت‌نام کنند. این سامانه به صورت خودکار نوبت‌دهی و متقاضیان را به کارگاه‌های تبدیل CNG هدایت می‌کند.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قزوین با بیان اینکه در حال حاضر چهار کارگاه فعال در سطح استان وجود دارد، گفت: این کارگاه‌ها در شهرهای قزوین (2 کارگاه)، آبیک و تاکستان مستقر هستند و قطعات مورد نیاز این کارگاه‌ها به صورت متمرکز تأمین می‌شود.

کمالیار با یادآوری اجباری نبودن طرح افزود: استفاده از این خدمات کاملاً داوطلبانه و رایگان است. همچنین تاکنون حدود 600 دستگاه خودرو در استان به صورت رایگان دوگانه‌سوز شده‌اند و روند ثبت‌نام و تبدیل خودروها ادامه دارد.

وی همچنین به سایر اقدامات و وظایف این شرکت در حوزه‌های مختلف نیز اشاره کرد و گفت: یکی از این وظایف تأمین سوخت نیروگاهی است و تاکنون حدود 78 میلیون لیتر نفت کوره کم‌گوگرد به نیروگاه شهید رجایی تحویل داده شده که این مقدار نسبت به سال گذشته 186 درصد افزایش داشته است.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قزوین با اشاره به سهمیه نفت سفید خانوارها افزود: حدود 8,500 خانوار در استان تحت پوشش سهمیه نفت سفید قرار دارند و بسته به جمعیت خانوار، بین 600 تا 850 لیتر نفت سفید دریافت کرده‌اند. خانواده‌های فاقد گاز نیز ماهانه 44 کیلوگرم گاز یارانه‌ای (معادل 4 کپسول 11 کیلویی) دریافت می‌کنند.

کمالیار ادامه داد: در حوزه نظارت بر جایگاه‌های سوخت در 8 ماهه سال جاری، 7,600 تست کمی و 2,400 تست کیفی از جایگاه‌های سوخت استان به عمل آمده است. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، نازل یا مخزن متخلف پلمب می‌شود.

وی بازرسی از مصرف‌کنندگان صنعتی را از دیگر تکالیف این شرکت برشمرد و گفت: در سال جاری، 750 بازدید از واحدهای صنعتی بزرگ و 14,300 بازدید از مصرف‌کنندگان جزئی انجام و 300 پرونده تخلف تشکیل شده است. از این طریق از خروج قاچاق حدود 8.5 میلیون لیتر نفت‌گاز از چرخه سوخت جلوگیری شده است.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قزوین درباره پروژه‌های زیرساختی این شرکت نیز بیان کرد: در یک سال گذشته، 34 پروژه زیرساختی با هزینه‌ای بالغ بر 850 میلیارد ریال در انبار نفت قزوین اجرا شده که این انبار، علاوه بر قزوین، بخشی از نیاز استان‌های زنجان و گیلان را نیز تأمین می‌کند.

