مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین:
مانور مدیریت بحران فرصتی برای آزمودن آمادگی واقعی دستگاههای استان است
مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین گفت: برگزاری مانورهای تمامعیار، تنها یک تمرین اداری نیست؛ بلکه فرصتی است تا ضعفها و ناهماهنگیها در محیط واقعی شناسایی و اصلاح شوند.
به گزارش ایلنا از قزوین، قدرتالله مهدیخانی در دومین جلسه مانور تمامعیار مدیریت بحران استان قزوین با تشریح شرح وظایف هر یک از دستگاههای عضو ستاد، اظهار داشت: مدیریت بحران زمانی معنا پیدا میکند که همه دستگاهها با حضور کامل، تعامل مداوم و هماهنگی واقعی در صحنه عمل حضور داشته باشند. کوچکترین خلأ در این زنجیره میتواند روند امدادرسانی را با مشکل مواجه کند.
وی با اشاره به اینکه شرح وظایف دستگاهها با دقت مورد بازبینی قرار گرفته است، افزود: در این مانور تلاش کردهایم با بررسی دقیق جزئیات، از همپوشانی وظایف جلوگیری کرده و همکاری عملیاتی و هدفمند بین دستگاهها را افزایش دهیم. این فرآیند تمرینی، مرحلهای کلیدی برای آمادهسازی استان در برابر بحرانهای طبیعی و انسانی است.
مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین هدف از برگزاری مانور را ارزیابی سطح آمادگی و کارایی سامانههای هشدار، احصای نقاط ضعف سازوکار مدیریتی و کاهش زمان پاسخ در شرایط بحرانی عنوان کرد و گفت: هدف نهایی ما این است که هیچ بحرانی در استان بدون پاسخ بهموقع و هماهنگ باقی نماند. توان واقعی مدیریت بحران در سرعت، دقت و هماهنگی دستگاهها معنا پیدا میکند.
مهدیخانی همچنین تأکید کرد: برگزاری مانورهای تمامعیار، تنها یک تمرین اداری نیست؛ بلکه فرصتی است تا ضعفها و ناهماهنگیها در محیط واقعی شناسایی و اصلاح شوند. اگر بتوانیم در شرایط تمرین، عملکردی دقیق و منسجم داشته باشیم، در هنگام بحران واقعی قطعاً موفقتر عمل خواهیم کرد.
دومین جلسه مانور تمامعیار مدیریت بحران در استان قزوین با هدف تقویت هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و افزایش تابآوری استان در مواجهه با بحرانهای احتمالی برگزار شد و مقرر گردید اجرای نهایی این مانور با حضور کامل دستگاهها در سطح استان انجام گیرد.